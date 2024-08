Sumário

Pontos Quentes ao Vivo: Veja onde o sol está queimando mais agora

Temperaturas Mais Altas: Previsões de temperatura mais altas de hoje

Aviso de UV: Níveis de radiação UV de hoje

Avisos de Tempestade: Fique informado sobre o tempo potencialmente tempestuoso

- Estas representações mostram as áreas previstas para experimentar as temperaturas mais elevadas.

O mês de agosto está chegando ao fim, mas o calor não está dando trégua, mantendo a vibração do verão. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor para quase todo o território alemão em seu site, prevendo temperaturas até 35 graus. Apenas o noroeste e algumas partes do sul estão isentas.

Céus nublados dominam o oeste e o noroeste. De acordo com o DWD, há possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, às vezes fortes, nas montanhas durante o dia, às vezes com ventos fortes. Eles também sugerem uma chance remota de tempestades e trovões nos Alpes e nas montanhas do sul da Alemanha. Alertas de neblina estão em vigor para certas regiões da Baviera.

Aqui estão os mapas meteorológicos ao vivo:

O mapa interativo abaixo mostra o tempo atual em tempo real. Você também pode obter a previsão para uma hora posterior usando a linha do tempo abaixo do gráfico. A camada exibida pode ser alterada, como para tempestades, chuva ou neve, no canto superior direito.

O resumo abaixo oferece as temperaturas máximas esperadas para hoje.

O mapa acima ilustra os níveis esperados de radiação UV.

O mapa acima mostra os avisos de tempestade do DWD para hoje. Locais coloridos de vermelho têm um aviso de tempestade, enquanto a ausência de cor indica que não há aviso.

