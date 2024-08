"Estamos a encontrar uma situação difícil diferente de qualquer outra que já enfrentámos".

Da economia alemã vem apresentando más notícias uma após a outra. Os dados econométricos apontam fortemente para baixo. No entanto, o economista-chefe do banco proeminente ING*, Carsten Brzeski, não prevê que a Alemanha mergulhe em uma recessão grave. Em uma entrevista ao ntv.de, o economista antecipa um desenvolvimento que ainda não testemunhamos aqui.

ntv.de: A economia alemã recentemente contraiu. Indicadores econométricos como o índice Ifo para sentimentos comerciais ou o índice GfK para consumo também estão em queda. Se você tivesse que dar uma nota, quão grave é a situação da economia alemã?

Carsten Brzeski: Estamos de volta a um 4. Na primavera, ainda havia um toque de otimismo. Surpreendentemente, a economia cresceu no primeiro trimestre, com vários indicadores apontando para uma tendência de alta. No entanto, recentemente, a partir de maio, percebemos uma mudança no sentimento. O índice Ifo, por exemplo, vem caindo há quatro meses consecutivos. Desde maio, a economia voltou a desacelerar.

O que está por trás disso? O que mudou desde a primavera?

Foi uma dose de realidade. O otimismo da primavera foi infelizmente exagerado. Muitos ansiavam por algo melhor, então o sentimento teve um papel. Além disso, havia a esperança de que a economia global, especialmente a chinesa, pudesse se sair melhor do que o previsto no início do ano. A economia dos EUA também começou bem. Na Alemanha, por exemplo, o setor da construção se saiu melhor do que o esperado.

O que aconteceu então?

Essa avaliação otimista foi míope. Foi claro desde o início que a economia iria esfriar. Também ficou claro que o que observamos no setor da construção era temporário, devido ao fim do inverno. Acima de tudo, porém, nem todos entenderam na primavera que temos tanto problemas cíclicos quanto estruturais em nossa economia. A noção de que tudo era parte do ciclo empresarial e que melhoraria eventualmente permaneceu prevalente.

A quais fatores estruturais você se refere?

O que passou despercebido é que, por exemplo, o papel da China sofreu uma transformação estrutural. A China se desenvolveu em um competidor sistêmico. Nosso setor de exportação não se beneficia mais tanto da China, independentemente do que estiver acontecendo economicamente lá. E também não nos beneficiamos tanto da economia dos EUA devido ao crescente protecionismo lá. Os otimistas também subestimaram a apreensão entre o povo alemão. A incerteza geopolítica já vem há alguns anos, mas agora se soma a incerteza política doméstica, a falta de segurança na planejamento para empresas e consumidores, e isso é devido ao processo político da coalizão do semáforo, como a ida e volta com a lei de aquecimento. Apesar dos aumentos de renda, os consumidores estão ficando mais cautelosos, como no emprego. O número de desempregados está aumentando, assim como o número de falências. Ainda não é uma catástrofe, mas as pessoas sentem e se tornam mais cautelosas em seus gastos.

Você está pintando um quadro sombrio. O que vem a seguir? Estamos caminhando para uma grande crise econômica?

Estamos em uma crise, mas essa crise não é idêntica às que já enfrentamos antes. Não estamos enfrentando uma recessão. Independentemente de o crescimento ser de -0,1 por cento ou +0,1 por cento, não é muito significativo. O que é importante é que, considerando a magnitude de nossa economia, estamos no mesmo nível que antes da pandemia. Em outras palavras, não temos tido um crescimento significativo há mais de quatro anos. Estamos em uma estagnação, semelhante à do Japão nos últimos anos. Uma economia estagnada por muito tempo enfrenta problemas que não enfrentamos antes, como questões de distribuição entre os ricos e os pobres, entre os jovens e os velhos. Essas são mudanças estruturais que estamos começando a sentir e que continuarão a crescer.

Não há realmente nenhum sinal de recuperação econômica? Os rendimentos reais estão aumentando a uma taxa não vista há muito tempo. O mercado de trabalho está se mantendo bem apesar de algum enfraquecimento. Não poderia isso servir como base para reviver a economia?

Há duas cartas selvagens para a economia: os consumidores cujas rendas estão aumentando e as empresas cujos níveis de estoque estão excepcionalmente altos. Normalmente, esses estoques precisariam ser reduzidos, e então a produção retomaria. Isso poderia acontecer todo mês. Se algumas poucas ordens entrassem, a produção industrial deveria aumentar novamente - um pouco. No entanto, essas também foram nossas cartas selvagens para o primeiro semestre do ano, e infelizmente não deram certo. Quanto aos consumidores, é importante lembrar que eles tiveram que lidar com perdas de poder de compra devido à inflação persistente por anos. As pessoas primeiro estabelecerão reservas financeiras antes de começar a gastar novamente. Não quero pintar uma imagem completamente sombria: a estagnação não significa que tudo está desabando agora. Temos

Estes pacotes da aliança do semáforo geralmente acertam o alvo, mas deixam a desejar em alguns aspectos, especialmente no que diz respeito ao apoio financeiro. Essas iniciativas não são suficientes para impulsionar significativamente o crescimento. O objetivo principal de uma política econômica eficaz é estabelecer segurança e consistência de longo prazo. Por exemplo, há um problema com a política energética. Não é que as custos de energia estejam excessivamente elevados, mas sim que as empresas não têm previsibilidade. Elas não sabem qual será o cenário de preços nos próximos anos. Como estamos numa estagnação prolongada e não numa baixa temporária, as estratégias keynesianas tradicionais não oferecerão muito auxílio. No máximo, poderiam gerar um ressurgimento temporário. O que é necessário são investimentos de longo prazo em digitalização, infraestrutura e educação. Precisamos de uma abordagem econômica de longo prazo abrangente, não apenas de peças soltas como subsídios aqui e ali ou bilhões para uma fábrica de semicondutores. E, claro, essa estratégia precisa ser comunicada efetivamente. Lembrando que a economia é meio psicologia. Isso poderia cultivar um senso de esperança que possa nos ajudar a sair dessa estagnação.

Max Borowski conversou com Carsten Brzeski

