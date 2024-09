Estados Unidos impõe novas restrições financeiras ao Irão

Os Estados Unidos acusaram o Irão de fornecer mísseis a Rússia, uma medida que o Secretário de Estado Antony Blinken descreveu como uma "escalada significativa". Blinken fez esta declaração durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo britânico, o Secretário das Relações Exteriores David Lammy, em Londres. Como resultado, Blinken anunciou novas sanções dos EUA contra o Irão e instou os aliados internacionais a tomar medidas semelhantes. A Ucrânia havia anteriormente convocado o embaixador iraniano em resposta a relatórios da mídia sobre as entregas de mísseis.

Em termos das capacidades estratégicas da Rússia, Blinken explicou que os mísseis balísticos do Irão permitiriam à Rússia alvos além das linhas de frente com seu próprio arsenal. Esses mísseis iranianos Fateh-360, com um alcance de cerca de 120 quilômetros, poderiam então ser usados para alvos mais próximos. Blinken destacou que essa situação e a parceria em expansão entre a Rússia e o Irão representam uma ameaça à segurança da Europa e demonstram a influência desestabilizadora do Irão além do Oriente Médio.

Rejeitando as alegações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Nasser Kanaani, descartou os relatórios como motivados politicamente e destinados a difamar o Irão. O Irão já havia sido acusado de fornecer drones "kamikaze" à Rússia, o que também negou.

Blinken viajou para Londres no início da semana para conversas sobre aprofundar a cooperação com o governo britânico. O primeiro-ministro Keir Starmer era esperado para visitar Washington mais tarde na semana. Como parte da colaboração, o Secretário das Relações Exteriores Lammy anunciou que se juntaria a Blinken em uma viagem a Kyiv. Lammy expressou sua empolgação com a visita, afirmando que ela representa seu compromisso coletivo em apoiar a Ucrânia, descrevendo-a como sua "primeira visita desse tipo em mais de uma década".

A acusação dos Estados Unidos contra o Irão pelo fornecimento de mísseis à Rússia levantou preocupações nos Estados Unidos, vendo-a como uma potencial ameaça à segurança de seus aliados. Durante a conferência de imprensa conjunta em Londres, Blinken instou os aliados internacionais dos Estados Unidos a impor sanções semelhantes contra o Irão.

