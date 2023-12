Estação de comboios abandonada transformada num hotel espetacular

A estação de Canfranc abriu como um opulento centro ferroviário em 1928, com uma cerimónia de inauguração em que participaram o Rei de Espanha e o Presidente da República Francesa; o hotel está situado em Espanha, mas não muito longe da fronteira francesa.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Canfranc foi palco de prisões, espionagem e tráfico de ouro. Em 1970, a estação fechou as suas portas.

A estação permaneceu inativa durante décadas, até que se começou a trabalhar para transformar o edifício ainda bonito, mas há muito negligenciado, num hotel gerido pelo Barcelo Hotel Group. Após anos de regeneração, a estação de Canfranc recebeu os seus primeiros hóspedes em janeiro de 2023.

Os entusiastas dos caminhos-de-ferro e da história têm oficialmente um novo destino na sua lista de desejos, enquanto o Presidente da Câmara de Canfranc, Fernando Sánchez Morales, diz que os habitantes locais receberam a abertura "com entusiasmo".

"Estamos muito satisfeitos por ter a estação viva e luminosa novamente", disse Sánchez Morales à CNN Travel.

Novo capítulo

Mesmo quando era uma ruína, Canfranc atraía visitantes: Os fotógrafos acorreram à estação, projectada pelo arquiteto espanhol Fernando Ramirez de Dampierre, desejosos de captar um pedaço esquecido da história ferroviária europeia.

Aqueles que encontram beleza em edifícios abandonados podem sugerir que o hotel era mais atrativo neste estado sinistro e dilapidado.

Mas a estação de Canfranc também parece bastante espetacular após a revitalização e já está a atrair hóspedes.

O arquiteto Thomas O'Hare deparou-se pela primeira vez com a estação de Canfranc por acaso, há alguns anos. Quando descobriu que o centro ferroviário abandonado estava prestes a tornar-se num hotel, O'Hare prometeu voltar após a sua conclusão.

Atualmente, O'Hare, que vive em Belfast, na Irlanda do Norte, está de férias no hotel com a sua família.

"O exterior é muito grandioso e dá certamente a impressão de viajar numa época diferente", diz O'Hare à CNN Travel.

Os O'Hares passam os dias a esquiar em Candanchu, uma das mais antigas estâncias de esqui de Espanha, vizinha do hotel.

História tumultuosa

Devido à sua posição fronteiriça, a propriedade da estação de Canfranc era originalmente partilhada entre França e Espanha. Atualmente, é propriedade do governo local de Aragão, em Espanha, que trabalhou no processo de regeneração do hotel com o Barcelo Hotel Group.

A estação de Canfranc desempenhou um papel ativo durante a Segunda Guerra Mundial, testemunhando momentos de esperança e desespero.

Antes da tomada do município de Canfranc pelos nazis, a estação foi a porta de entrada para a liberdade de alguns judeus europeus perseguidos pelo regime alemão.

Ramón Javier Campo Fraile, autor do projeto heraldo.es/canfranc, que ganhou o Prémio Nacional de Jornalismo Digital em 2003, falou à CNN Travel em 2017 sobre a história de Canfranc.

"Nos primeiros anos da guerra mundial, de 1940 a 1942, milhares de judeus fugiram de comboio de Canfranc para Lisboa e para os Estados Unidos", conta.

Entre os que fugiram de comboio de Canfranc, segundo Campo Fraile, contam-se os pintores Max Ernst, que não era judeu, e Marc Chagall. A artista americana Josephine Baker também passou pela estação.

Os espiões viajavam de comboio a partir de Canfranc para se juntarem à Resistência Francesa anti-nazi e para passarem mensagens aos países Aliados.

"Foi também utilizada pelos Aliados, que transmitiam informações a França e Espanha através de uma rede de espionagem", afirmou o Presidente da Câmara, Sánchez Morales, em 2017.

No entanto, os nazis tomaram o município de Canfranc em novembro de 1942 e mantiveram o controlo até junho de 1944.

A fuga através de Canfranc tornou-se mais difícil e a estação tornou-se o local de muitas detenções.

Canfranc foi o único município espanhol ocupado pelos nazis - e o regime fez sentir a sua presença. Campo Fraile conta que mais de 300 pessoas foram detidas em fuga para Lisboa, em Portugal, e enviadas para prisões em toda a Espanha.

"Os alemães controlavam o tráfico de ouro [e tungsténio] e também arriaram a bandeira francesa.

Os rumores do tráfico de ouro nazi através da estação de Canfranc proliferaram durante anos, mas só foram confirmados em 2000.

Campo Fraile disse à CNN Travel que um motorista de autocarro local encontrou provas que revelam que "86 toneladas de ouro nazi passaram pela estação entre 1942 e 1943".

"Encontrámos mais documentos em arquivos europeus e americanos que provam que mais de 100 toneladas de ouro passaram pela área", disse ele.

Renovação cuidadosa

A nova versão da estação de Canfranc tem como objetivo reconhecer e preservar a história da estação, ao mesmo tempo que inicia um novo capítulo para a estação e para a região.

María Bellosta, directora do hotel Canfranc, diz à CNN Travel que "foi dada especial atenção a todos os pormenores" do projeto de regeneração.

Era importante, acrescentou Bellosta, evitar "perder um pingo da sua personalidade e do seu enorme legado".

Com este "enorme legado" vem "um enorme desafio", como diz Bellosta.

O edifício de 1928 teve de ser adaptado aos padrões e luxos de um hotel moderno, sem perder o seu carácter histórico.

"Queríamos manter o seu ADN, o seu espírito ferroviário internacional", afirma Bellosta.

O design de interiores do hotel, produto do estúdio de design ILMIODESIGN, sediado em Madrid, pretende evocar os anos 20 através dos tecidos, da decoração e dos uniformes do pessoal. O design também inclui referências específicas ao que Bellosta chama "o património histórico, cultural e social de Canfranc e o papel que desenvolveu durante o século XX".

As cores e os tons evocam a paisagem natural e montanhosa que rodeia o hotel.

Existem 104 quartos no hotel, incluindo quatro suites. Existe uma área de bem-estar, incluindo uma piscina e três restaurantes. O que antes era o átrio da estação é agora a receção do hotel.

O hóspede do hotel, Thomas O'Hare, elogia a transformação "de bom gosto" do átrio da estação na receção do hotel.

"Os quartos, o bar e o restaurante seguem esta sensação agradável de um interior moderno com um forte gesto para a sua história de viagens de comboio", diz ele.

A principal objeção de O'Hare é o custo adicional de 15 euros por hóspede para utilizar a piscina do hotel. Para além disso, a localização deslumbrante do Canfranc na montanha significa que não tem muito em termos de terrenos.

Também sugere que o hotel poderia beneficiar de uma exposição sobre a história da estação de Canfranc, mas acrescenta que os funcionários são muito conhecedores deste assunto.

Novo capítulo

Quando Canfranc era uma ruína, era um íman para fotógrafos profissionais e amadores que queriam captar o ambiente da ruína assombrosa.

Bellosta sugere que, após a regeneração, estes fotógrafos "não só terão o privilégio de a imortalizar com as suas máquinas fotográficas após o impressionante restauro, mas também de ficar, desfrutando de uma boa refeição".

Por seu lado, o presidente da câmara Sánchez Morales diz-se "muito satisfeito" com a forma como "a história da estação e o ambiente ferroviário" são evocados em todo o hotel.

"Esperamos que seja a consolidação de Canfranc como destino turístico", afirma.

Rochelle Beighton, da CNN, contribuiu para esta reportagem

Esclarecimento: O artigo foi alterado para esclarecer que Max Ernst fugiu da perseguição nazi, mas não era judeu.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com