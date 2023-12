Está tudo no nome: Jeongeun Lee6, conhecida como "Six", vence o Open feminino dos EUA com -6

Mas apesar das dificuldades familiares, Lee6 continuou a seguir uma carreira amadora e, por fim, uma carreira profissional no golfe, jogando no LPGA of Korea Tour (KLPGA) antes de passar para o LPGA.

O resultado foi muito positivo. No domingo, a estreante da República da Coreia ganhou o 74º US Women's Open no Country Club de Charleston, na Carolina do Sul, não só para obter o seu primeiro grande título, mas também a sua primeira vitória LPGA na carreira.

Lee6 - que fez 23 anos na semana passada - ganhou 1 milhão de dólares em prémios monetários com a vitória. Este é o segundo maior montante para um vencedor no LPGA; o CME Group Tour Championship pagará 1,5 milhões de dólares ao vencedor em novembro.

E o seu apelido não é um erro de digitação. Lee6, que prefere ser chamada de "Six", usa o número no final do seu apelido porque foi a sexta jogadora chamada Jeongeun Lee na história do KLPGA. Mas em vez de ficar na Coreia do Sul, onde está a sua família, Lee6 quis mudar-se para jogar no LPGA nos EUA.

"Olhando para a situação da minha família na altura, pensei em querer jogar golfe porque queria sustentar a minha família, fosse como fosse", disse Lee6 através de um tradutor. "E depois de ter tido sucesso na (KLPGA) durante três anos, pensar nisso fez-me querer jogar mais."

O seu clube de fãs na Coreia do Sul chama-se "Lucky 6". E esse número esteve em destaque no domingo, quando Lee6 venceu com um resultado final de 6 abaixo do par, depois de ter jogado 1 abaixo do par 70 no domingo.

"Como sou um jogador novato, pensei - quer dizer, só queria - nem sequer esperava ganhar o torneio tão depressa", disse Lee6. "Acho que foi uma grande sorte ter ganho este grande torneio."

Quando lhe perguntaram o que faria com o dinheiro, a resposta de Lee6 provocou gargalhadas no centro de imprensa.

"O meu objetivo era, se ganhasse o torneio, poder comer ramen", disse Lee6. "Era esse o meu objetivo. Se ficar entre os cinco primeiros, posso comprar sapatos. Mas posso comprar sapatos e comer ramen. Portanto, é um duplo objetivo.

Fonte: edition.cnn.com