Esta pequena turbina pode aproveitar a energia dos carros que passam

Não se assemelham em nada às altas e imponentes centrais que são cada vez mais instaladas em terra e no mar em todo o mundo - com menos de 1,8 metros de altura, têm uma fração do seu tamanho e produzem muito menos energia.

Mas o facto de serem pequenas dá-lhes uma vantagem estratégica: podem ser instaladas em quase todo o lado e foram concebidas para serem adaptadas aos candeeiros de rua existentes, onde podem ser alimentadas não só pelo vento, mas também pela brisa artificial criada pelos veículos que passam.

"Se estivermos junto à estrada e passar um autocarro, sentimos o fluxo de ar", afirma Barry Thompson, Diretor Executivo da Alpha 311, a empresa que concebeu as turbinas. "Porque é que ninguém está a aproveitar a energia que os carros estão a gerar quando passam por eles?"

Agora, após o sucesso do ensaio na O2, a Alpha 311 prepara-se para lançar uma versão refinada da turbina que será adequada para instalações comerciais.

Como um carro de F1

A Alpha 311 foi fundada por Thompson e pelo engenheiro mecânico John Sanderson, depois de terem construído um protótipo da turbina no quintal de Thompson durante o confinamento devido à Covid-19 em 2020. Em seguida, produziram uma versão mais aperfeiçoada com a ajuda de uma empresa externa e publicaram fotografias da mesma no perfil de Thompson no LinkedIn.

Depois de ter sido apresentada em notícias locais, atraiu a atenção da O2. O diretor das instalações viu-a e disse: "Podemos ter isto no O2?" Ele queria puramente ajudar uma empresa em fase de arranque e proporcionar alguns testes no mundo real", afirma Thompson.

Três das turbinas foram instaladas no O2, embora uma tenha sido removida após a tempestade Eunice, que danificou o local em 2022.

Feita de fibra de carbono, o mesmo material de um carro de F1, cada turbina tem 5,9 pés (1,8 metros) de altura e pesa cerca de 88 libras (40 quilos), mas a seção que realmente gira pesa apenas pouco mais de 30 libras. "Gira muito mais facilmente do que uma turbina eólica mais pesada de fibra de vidro ou de metal. E utilizamos candeeiros de rua para a instalação na estrada porque o poste já está ligado à rede."

Acrescenta ainda que, uma vez que a cablagem dos candeeiros de rua foi concebida para as luminárias tradicionais, que requerem muito mais energia do que as actuais lâmpadas LED, a infraestrutura necessária para lidar com a eletricidade produzida pela turbina já está instalada. A energia pode ser utilizada imediatamente para alimentar a iluminação pública e o excesso pode ser vendido de volta à rede, proporcionando um fluxo de receitas para a autoridade local que gere ou é proprietária da estrada.

A turbina pode captar o vento, mas o seu objetivo é aproveitar o movimento do ar dos veículos que passam. Thompson diz que um carro pequeno que passe pela turbina a 80 quilómetros por hora desloca o ar a 12 quilómetros por hora, o suficiente para a turbina rodar. Numa instalação em autoestrada, cada turbina pode produzir 30 vezes a potência de um painel solar de 300 W, em média, e o equivalente a cerca de 14 painéis num edifício.

No último ano, Thompson tem estado a trabalhar numa versão comercial da turbina que pode ser ampliada. "Temos estado a fazer dinâmica de fluidos computacional e a redesenhar a turbina para ser mais eficiente", diz ele. "Estamos agora a ir para o túnel de vento com uma universidade do Reino Unido e depois começaremos a vender esse produto".

O responsável diz ter recebido o interesse de mais de 900 entidades em 117 países, entre empresas privadas e autoridades locais, tendo já cerca de 70 propostas para instalações efectivas. Entre elas estão estádios, fábricas, armazéns, pontes, estradas com portagem e estações de serviço.

A primeira estrada pública com uma instalação do Alpha 311 será no bairro de Telford e Wrekin, perto de Birmingham, em Inglaterra. A empresa espera instalar até 181 turbinas no primeiro semestre do próximo ano, o que, segundo a empresa, tornará os 20.000 postes de iluminação pública do município neutros em termos de carbono.

Sensores extra

De acordo com Alasdair McDonald, professor da Escola de Engenharia da Universidade de Edimburgo, na Escócia, que não está envolvido na Alpha 311, a ideia é intrigante, mas observa que há restrições quanto ao tamanho e à localização das turbinas. "As pequenas turbinas eólicas produzem geralmente menos por área de rotor, porque estão mais abaixo do que as grandes turbinas eólicas e, por conseguinte, vêem menos vento em cada momento", afirma.

"O vento também tende a ser mais turbulento, o que pode dificultar a extração de energia e causar cargas adicionais. Há também uma tensão entre a extração de energia das oscilações dos veículos e do vento em geral: as estradas são muitas vezes propositadamente protegidas do vento."

A Alpha 311 afirma que cada local de instalação é analisado para determinar o fluxo de tráfego, o número e o tamanho dos veículos e a velocidade média do tráfego. Acrescenta que, se for instalado no centro de uma autoestrada, o fluxo de ar é efetivamente duplicado, o que significa "até oito vezes mais volume de ar que pode ser convertido em energia". A empresa também observa que muitas estradas importantes que têm árvores ou cercas para minimizar o ruído podem proporcionar um efeito de túnel no vento, de modo que as turbinas podem funcionar mesmo quando o tráfego é leve, como tarde da noite.

McDonald acrescenta que a montagem em postes de iluminação é o aspeto inovador da turbina, mas pode ser difícil adaptá-la às existentes.

A £15.000 (cerca de $18.000) cada, as turbinas são caras, mas podem reduzir significativamente as contas de eletricidade para uma organização que as instale, e depois gerar eletricidade gratuita, produzindo um retorno do investimento em apenas alguns anos, de acordo com Thompson.

Para além de produzirem energia, as turbinas podem também ser equipadas com sensores para monitorizar a qualidade do ar ou o fluxo de tráfego. Quanto ao aumento de escala, Thompson espera instalar 200 turbinas no próximo ano, antes de passar aos milhares quando os processos de fabrico melhorarem.

"A implantação de tecnologias renováveis como a nossa a nível local tem um benefício direto para as comunidades locais", afirma. "Isso é fundamental se quisermos avançar para uma sociedade descentralizada e orientada para as energias renováveis."

A WindCORES opera centros de dados dentro de turbinas eólicas na Alemanha Ocidental, o que, segundo a empresa, torna os centros quase neutros em termos de carbono" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/20/174672/jpeg/4-3/1200/75/a-href-https-edition-cnn-com-world-windcores-data-center-wind-turbines-climate-scn-spc-c2e-index-html-target-blank-windcores-operates-data-centers-inside-wind-turbines-in-western-germany-a-which-it-says-makes-the-centers-almost-carbon-neutral.webp" alt="o que, segundo a empresa, torna os centros quase neutros em termos de carbono."/>

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com