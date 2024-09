Está na hora da Boeing ser removida do índice Dow Jones.

É razoável questionar se o fabricante de aeronaves ainda é apropriado para o índice de blue chips? E a resposta a essa pergunta é inequivocamente: não.

Como disse Ron Epstein, analista de aerospaciais do Bank of America, "Se você estiver procurando por empresas de sólida folha de balanço, elas não cumpram mais esses requisitos." Na opinião de Epstein, a Boeing não precisa de uma vaga no índice.

O termo "industrial" que compõe o título completo do Dow é um pouco ultrapassado, uma relíquia da criação do Dow no final do século 19 durante a revolução industrial. Os Estados Unidos já não são mais uma economia predominantemente industrial, com empresas como a Disney substituindo a icônica US Steel em 1991, simbolizando a transição para a informação e os serviços.

O Dow perdeu representantes de setores chave da manufatura, como automóveis, aço e metais primários ao longo do tempo, e foi substituído por instituições financeiras, empresas de tecnologia e farmacêuticas. Se um fabricante de aeronaves fosse o único remanescente no Dow, isso não seria tão surpreendente.

Uma multiplicidade de desafios

A Boeing enfrenta numerous obstacles que tornam sua presença contínua no índice intrigante.

A empresa não relatou um lucro anual desde 2018 e apenas alguns trimestres levemente lucrativos desde então, acumulando prejuízos operacionais de $33,3 bilhões, com mais prejuízos prováveis no horizonte.

A explosão de uma tampa de porta de um jato da Alaska Airlines em janeiro desencadeou várias investigações federais, já que mais de uma dúzia de informantes alertaram sobre uma cultura empresarial que priorizava a lucratividade em detrimento da qualidade e segurança de seus aviões, resultando na limitação da produção do best-seller 737 Max para apenas 32 entregas por mês - níveis que não são prováveis para retornar a empresa à lucratividade.

Além disso, há dois problemas significativos que indicam que a Boeing não tem mais lugar no Dow. Sua classificação de crédito caiu para o nível mais baixo na categoria de dívida "investimento de grau" e há indicações de que ela logo cairá para a categoria de "lixo", um sinal de um alto risco de calote. Nenhum outro componente do Dow tem uma perspectiva de crédito tão precária. Além disso, a Boeing concordou em julho em se declare culpada de acusação de enganar a Administração Federal de Aviação ao buscar aprovação inicial para o 737 Max para transportar passageiros, um engano que levou a um defeito de projeto ligado a dois acidentes fatais. A empresa logo estará sob a supervisão de um monitor nomeado pelo tribunal.

Esses problemas levaram a uma queda de 60% nas ações da Boeing desde o segundo acidente fatal do Max em 2019 e uma queda de 35% desde o incidente da Alaska Airlines. Se as ações da Boeing não tivessem caído nada desde o incidente, o Dow teria sido mais de 1.600 pontos, ou cerca de 4%, acima de seu nível atual de fechamento de 40.737 na terça-feira.

"Se não for uma albatross, pelo menos é um âncora", disse Sam Stovall, estrategista de investimentos chefe da CFRA Research.

Procurando permanecer relevante

A Boeing não foi um componente inicial do Dow - o índice foi estabelecido sete anos antes do primeiro voo em Kitty Hawk e 20 anos antes da incorporação da Boeing. A Boeing está no índice há 37 anos, ingressando em 1987.

A permanência no índice não garantiu o lugar de uma empresa; a General Electric, um dos componentes originais e uma constante do Dow desde 1908, foi removida em 2018 após anos de dificuldades.

"O Dow tenta permanecer tão relevante quanto possível", explicou Stovall.

Stovall apontou que há outras empresas aerospaciais lucrativas com maior capitalização de mercado, como a Lockheed e a GE Aerospace, sucessora da empresa GE Aerospace, que seriam escolhas preferíveis. Além disso, Stovall observou que aqueles responsáveis pela seleção dos componentes do Dow têm mostrado uma preferência por empresas com foco em tecnologia. Em 2020, o Dow removeu a ExxonMobil, que estava lutando com preços baixos de petróleo durante a pandemia, e adicionou a empresa de tecnologia Salesforce, que estava tendo sucesso na época.

"Boeing não desaparecerá como empresa", disse Stovall. "Mas eu não ficaria surpreso se acordasse amanhã e descobrisse que o Dow removeu a Boeing e adicionou a Tesla."

A ExxonMobil prosperou fora do Dow, relatando lucros recordes em janeiro de 2023 à medida que os preços do petróleo disparavam após o início da guerra na Ucrânia. A Boeing, apesar de seus desafios, tem a vantagem de fazer parte de um duopólio na manufatura de jatos comerciais de tamanho completo, e seu concorrente, a europeia Airbus, não é qualificada para ingressar no Dow inteiramente americano.

A Boeing recusou-se a comentar quando questionada sobre sua membresia no Dow. No entanto, a empresa ainda desempenha um papel crucial na economia dos EUA como o maior exportador, empregando quase 150.000 trabalhadores nos EUA e tendo um impacto econômico de $79 bilhões, apoiando 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos em mais de 9.900 fornecedores localizados em todos os 50 estados. A empresa também é essencial para as operações da indústria de aviação do país, que é vital para a economia dos EUA.

No entanto, esta não é uma questão sobre a sobrevivência da Boeing, que é provável. Em vez disso, a questão em questão é se ela continuará a ser uma das 30 empresas que compõem um dos principais índices de ações dos Estados Unidos, um índice visto como um indicador da economia como um todo por muitas pessoas.

Dadas as dificuldades financeiras e problemas significativos da Boeing, como uma queda na classificação de crédito e uma confissão de culpa por enganar a Administração Federal de Aviação, é questionável se a empresa deveria continuar a ser uma consideração de investimento no setor empresarial, muito menos um componente do prestigiado Índice Industrial Dow Jones.

Apesar do papel significativo de Boeing como maior exportador dos Estados Unidos e contribuinte crucial para a indústria aérea do país, sua presença contínua no Dow Jones Industrial Average parece menos viável, dadas as dificuldades evidentes que enfrenta e a possibilidade de alternativas mais rentáveis e relevantes serem consideradas.

