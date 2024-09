Esta mãe está a fornecer às crianças locais roupas, recursos educativos e uma ligação com a sua herança indígena como parte da sua comunidade.

Em 2012, Elisia Manuel recebeu uma daquelas ligações urgentes. A situação exigia atenção imediata, envolvendo um bebê que precisava de cuidados críticos.

Como um gestor de casos colocou, "Você tem 48 horas e precisamos desse assento de carro de volta." Essa percepção desencadeou uma mudança em Manuel, empurrando-a a explorar e alocar recursos necessários.

A jornada pessoal de Manuel como pais adotivos e pais de acolhimento motivou-a a iniciar a organização sem fins lucrativos Três Milagres Preciosos, uma associação de voluntários que apoia jovens e famílias indígenas carentes.

Identificando-se como Apache e mexicana, Manuel e seu marido, Tecumseh, membro inscrito da Comunidade Indiana Gila River, obtiveram a licença de pais de acolhimento com a tribo de Tecumseh no Arizona. Esta região frequentemente sobre-representa crianças indígenas no sistema de acolhimento, ao mesmo tempo em que enfrenta uma escassez de pais de acolhimento indígenas.

Seis meses após se tornar mãe de quatro crianças com menos de dois anos, Manuel descreveu sua experiência como "abundantemente abençoada".

Para apoiar crianças e cuidadores indígenas, Manuel começou a reunir suprimentos fundamentais, como roupas, fraldas, produtos de higiene pessoal e brinquedos, antes de distribuí-los de seu armazém na Comunidade Indiana Gila River.

"Se uma mãe não pode comprar fraldas ou uma pessoa jovem precisa de sapatos, então nós tentaremos atender às suas necessidades se tivermos os suprimentos", explicou Manuel.

À medida que Manuel estendia seu envolvimento dentro de sua comunidade, ela reconheceu que a ajuda era frequentemente necessária além de famílias de acolhimento e adotivas. Hoje, ela ajuda a preencher essas lacunas e fornecer recursos adequados a crianças indígenas.

Manuel também encontrou cuidadores preocupados com a preservação das raízes culturais e históricas das crianças.

"No Arizona, temos 22 tribos significativas ao nosso redor", disse Manuel. "Pais de acolhimento e avós não indígenas, até lares grupais, perguntam: 'Como posso estabelecer as ligações culturais dos meus filhos?'"

Manuel entende a importância dos laços familiares e culturais após sua própria experiência.

"Não sabia da minha parte apache", ela admitiu. "Quando estava no final dos meus 20 anos, descobri mais. Eles me receberam calorosamente, me abençoaram muito e fizeram uma cerimônia especial na minha casa (me batizando como Flor do Sol Bonita). Me senti apoiada e amada. É isso que eu quero para essas crianças."

Em seguida, Manuel começou um projeto que envolveu anciãos para construir cobertores tribais para crianças em acolhimento. Além disso, sua organização sem fins lucrativos facilita aulas de trabalho com contas, workshops educacionais e cursos de pais.

Em maio, eles realizaram o segundo powwow, um ritual de bênçãos, música, tambores e danças, que atraiu pessoas indígenas de todas as tribos.

Para adolescentes como Jaycob, de 17 anos, que foi adotado por uma família não indígena aos sete anos, essa ocasião oferece uma oportunidade de preservar suas raízes e cultivar autoconsciência.

"Há muitos meninos como eu, lutando para se encontrar", indicou Jaycob. "Isso ajuda eles. Isso me motiva a desenterrar o máximo de informações possível sobre mim e minha comunidade."

Manuel e sua organização sem fins lucrativos atendem a mais de 800 crianças e famílias indígenas anualmente, oferecendo programas e eventos culturais. No final, ela enfatizou a criação de lares seguros, otimistas e sensíveis à cultura para crianças indígenas, independentemente do fundo dos cuidadores.

"Há tantos filhos indígenas envolvidos no cuidado. Eu desejo que as crianças visitem e se relacionem com seu senso de identidade e cultura estando à vista", expressou Manuel com paixão. "Eu realmente desejo que as crianças saibam que sempre serão reconhecidas, amadas e conhecerão sua história."

Você procura envolvimento? Explore o site das Três Milagres Preciosos e descubra oportunidades para ajudar.

Para doar para Três Milagres Preciosos via GoFundMe, clique aqui.

