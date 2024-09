- Está em curso a expansão do centro tecnológico de Schwerin/Wismar.

O Hub Tech e Negócios Schwerin oferece uma plataforma para empreendimentos em início para dar vida aos seus conceitos de negócio e proporciona assistência operacional para o seu lançamento. A instalação, localizada na parte sul do centro da capital do estado, oferece condições ótimas para startups inovadoras, como afirmou a Presidente do Governo Manuela Schwesig (SPD) durante a inauguração de outro edifício. Os empreendedores podem esperar condições ideais para empreendimentos produtivos e criativos aqui.

De acordo com os dados do Ministério da Economia, aproximadamente 4.000 metros quadrados de espaço estão disponíveis para aluguel no Edifício 7 recém-construído, com a metade destinada a uso de produção. Além disso, há espaços de escritório e laboratório flexíveis que podem ser personalizados de acordo com as necessidades específicas do negócio e seu crescimento. O financiamento total para este projeto é estimado em torno de 23 milhões de euros, com o estado fornecendo aproximadamente 17 milhões de euros do seu Fundo "Melhorando a Estrutura Econômica Regional".

Estabelecido em 1990, o Hub Tech e Negócios agora tem postos em Schwerin, Wismar e Malchow. De acordo com os dados disponíveis, mais de 100 empresas estão atualmente abrigadas lá, incluindo a Airsense Analytics GmbH, um fabricante proeminente de dispositivos de medição químico-analíticos utilizados na detecção de gases e explosivos perigosos.

Schwesig destacou que fortalecer a força econômica do estado é o objetivo principal do seu governo. Na primeira metade do mandato legislativo, 166 novas instalações e expansões de negócios foram apoiadas com 79 milhões de euros, gerando investimentos de 420 milhões de euros. A busca pela inovação, também nos nove hubs tecnológicos espalhados pelo estado, ajuda as empresas a desenvolver novos produtos e implementar novos métodos de produção. No entanto, a oposição argumenta que o Mecklenburg-Vorpommern fica para trás no ranking de força econômica em comparação com outros estados e ainda não conseguiu garantir investimentos significativos.

O Edifício 7 recém-construído no Hub Tech e Negócios oferece às empresas um espaço de produção pesada substancial de 4.000 metros quadrados. Apesar das preocupações da oposição, a Presidente do Governo Schwesig permanece comprometida em fomentar a inovação, com o objetivo de reduzir a lacuna na força econômica atraindo indústrias mais pesadas e investimentos para o Mecklenburg-Vorpommern.

Leia também: