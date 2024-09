As posições de Game of Thrones mudaram nas classificações. - Esta é uma conclusão representativamente pobre para uma série de televisão.

De acordo com um recente relatório do "Daily Mail", uma nova análise identificou os piores finais de série de TV de todos os tempos. O final de "House of Cards" ocupa o primeiro lugar, com uma classificação de apenas 2,6 em 10 no IMDb, uma queda significativa em relação à classificação média do episódio de 8,1. O final foi ao ar em 2018 e apresentou um confronto entre Doug Stamper e a presidente dos EUA, Claire Underwood, na Casa Branca. Este final decepcionante também liderou análises anteriores.

O final de "Game of Thrones" conseguiu entrar no top 10 dos piores finais de série, mas foi o final de "House of Cards" que ficou com o primeiro lugar. O episódio final da saga de fantasia recebeu uma classificação de 6 em 10 no IMDb, mas isso foi uma queda significativa em relação à classificação média do episódio de 8,9.

O episódio final da série de mangá "The Promised Neverland" também pareceu deixar os fãs desapontados, ficando em segundo lugar nessa nova pesquisa. Isso causou muito burburinho e críticas em 2019, com fãs até mesmo exigindo uma nova temporada final por meio de uma petição on-line. No entanto, esses pedidos não foram atendidos.

A série "Killing Eve" ficou em quarto lugar na análise dos finais de série mais decepcionantes. Em seguida vieram "Dexter", "Two and a Half Men", "Ragnarok" e "Power". "Bloodline" e "MythBusters" completaram o top 10, com seus finais também não sendo bem recebidos pelo público.

Apesar de sua popularidade, a última temporada de "Game of Thrones" não foi imune às críticas. Ela garantiu um lugar no top 10 dos piores finais de série, recebendo uma classificação de 6 em 10 no IMDb, uma queda notável em relação à classificação média do episódio da série de 8,3.

Mesmo com as altas classificações ao longo de sua exibição, o final controverso de "Game of Thrones" gerou controvérsia, contribuindo para sua posição entre os finais de série mais decepcionantes.

