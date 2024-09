Está alinhado com os valores cristãos, Sr. Wagner, a renda substancial ganha pelos executivos de mais alto escalão?

CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Schmidt, enxerga a situação financeira da empresa como preocupante e anunciou que vai intensificar os esforços para reduzir custos na marca VW. Agora, ele está considerando fechar uma fábrica na Alemanha e implementar reduções de pessoal devido a razões operacionais.

O pastor e capelão industrial Dirk Weber está presente na fábrica da VW em Wolfsburg para apoiar os funcionários como conselheiro.

Não há outra ajuda para os funcionários da VW além de Deus nestes tempos?

Deus está disponível para todos. "Chame-me em sua hora de necessidade, e eu o salvarei", afirmam os versículos da Bíblia. Esta mensagem tem significado. Deus tem o poder de apresentar novas perspectivas. Alguns até podem encontrar progresso através da oração. No entanto, muitos funcionários da VW podem não achar essa abordagem direta.

Em que capacidade você serve como capelão industrial na VW, Dirk?

Minha principal função é criar um ambiente de trabalho positivo. O aconselhamento individual também faz parte da minha função. Eventos públicos em que convido palestrantes para compartilhar conhecimentos e estimular discussões também fazem parte das minhas tarefas. Encorajar o pensamento colaborativo sobre a vida e o trabalho resume bem minha função.

Você recebeu um aumento de chamadas de funcionários da VW esta semana após as más notícias?

A demanda pelos meus serviços não aumentou drasticamente, mas tive algumas conversas. Claro que não há alegria em uma situação dessas. Os funcionários estão cheios de medo e incerteza: O que vem a seguir? Manterei meu emprego? Essa ansiedade afeta especialmente aqueles que são relativamente novos na VW e têm obrigações financeiras pendentes, como um jovem homem que recentemente comprou uma casa e contraiu dívidas, que naturalmente pode experimentar medos existenciais desencadeados por discussões em andamento.

Quais funcionários da VW procuram você?

Diversos grupos. De mecânicos a gerentes, qualquer um que precise de apoio pode procurá-lo.

Qual é o clima geral entre os funcionários?

Falei com dois trabalhadores experientes da fábrica que já passaram pelo escândalo do diesel, pela crise financeira internacional e pela pandemia da COVID-19 na VW - eles ainda são otimistas de que serão encontradas soluções baseadas na solidariedade agora. A empresa sempre viu a si mesma como mais do que apenas uma corporação automobilística, mas como a "família VW". Geralmente, as pessoas vêm a mim com uma variedade de problemas. Há funcionários lutando para fazer frente às despesas, trabalhadores insatisfeitos com seus empregos e supervisores entregando más notícias sem saber como fazê-lo.

Como você pode ajudar essas pessoas?

Minha principal função é ouvir. Criar espaços para que as pessoas compartilhem suas preocupações deve ajudá-las a encontrar soluções por conta própria.

Nestes dias particularmente desafiadores?

Aconselho os funcionários da VW a se concentrar em recursos tangíveis e considerar como permanecer financeiramente seguros sem perder a perspectiva. Possivelmente, atenuar o pânico um pouco seria benéfico. Estou aqui com tudo o que posso oferecer: acima de tudo, minha ouvido e encorajamento. É isso que a igreja é para - um agente de esperança.

Isso ajuda a aliviar suas preocupações?

Faço o que posso. Não tenho uma resposta para todas as situações.

Você tem uma solução perfeita para as atuais lutas da Volkswagen?

Não. Isso é decisão das autoridades relevantes, incluindo os representantes da negociação coletiva. Só posso oferecer meu ouvido e apoio individual se solicitado. Meu objetivo final é garantir que os trabalhadores da fábrica estejam satisfeitos com seus empregos, o que gera uma renovada motivação. A VW deve voltar ao caminho certo; caso contrário, a frustração persistirá.

Que tipo de pessoas compõem a força de trabalho da VW em Wolfsburg?

Não é por causa dos penteados compartilhados. Os funcionários da VW em Wolfsburg são como uma mini-cidade - diversos em termos de personalidade e sentimentos. Alguns trabalhadores exibem pouco entusiasmo, questionando sua motivação aos 40 anos. Por outro lado, muitos estão altamente comprometidos e trabalham diligentemente para aperfeiçoar e melhorar a VW. Parabéns a eles.

Qual é a vantagem de sua posição como um outsider no universo da VW?

Minha posição de outsider é benéfica porque não estou presa à cultura da empresa. Como resultado, às vezes posso fornecer perspectivas únicas.

O CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Schmidt, pediu uma reunião com você?

Não ainda. Oliver Schmidt tem muitas responsabilidades para gerenciar. No entanto, eu ficaria interessado em me encontrar com ele, mas apenas quando o momento estiver certo.

É ético que os gerentes seniores da VW ganhem salários substanciais?

Isso não é uma questão de ética, mas de responsabilidade. Aqueles em posições de liderança devem ganhar um salário justo.

O que a Volkswagen oferece aos seus funcionários?

Ter um emprego permanente na VW é como ganhar na loteria. A Volkswagen oferece aos seus funcionários um pacote de emprego excelente: benefícios sociais de primeira linha, bons salários - eles geralmente ultrapassam os dos funcionários públicos.

Que pensamentos ocupam a mente do capelão?

A aposentadoria. Estou me aproximando dos 65 anos e, no ano que vem, marca o início da minha aposentadoria. O desafio de moldar minha vida após o trabalho tem chamado minha atenção. Gostaria de manter minhas conexões com a capelania industrial de alguma forma. Ainda estou trabalhando nisso. Mas também preciso investir mais tempo em mim mesmo e criar oportunidades para experimentar as alegrias da vida com minha esposa.

Noah Kohn falou com Dirk Wagner

A instabilidade econômica na Volkswagen está causando preocupação significativa para seus funcionários, levando ao medo sobre a segurança do emprego e a estabilidade financeira. Apesar desses desafios, Deus pode oferecer conforto e potenciais soluções através da oração e da fé.

Leia também: