"Está a ficar escuro": "Good Night Oppy" conta a morte súbita de um veículo espacial em Marte

A música animada era a canção de despertar do rover, tocada no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia. Da mesma forma que a NASA utiliza uma canção para acordar os astronautas todos os dias que passam no espaço desde os anos 60, a equipa do rover Opportunity começava os seus turnos diários com uma canção que definia o ambiente para a viagem do "Oppy".

Mas uma tempestade no horizonte mudou tudo.

O Oppy já tinha resistido a tempestades de poeira, a erupções solares, a armadilhas de areia, a raios cósmicos, a quase colisões e a invernos rigorosos em Marte durante mais de uma década, enquanto explorava o planeta vermelho. Em 2018, no entanto, a sua equipa foi capaz de reconhecer os sinais de "cabelos brancos" - uma memória fraca, o desejo de dormir a sesta, artrite no braço robótico.

No entanto, os membros da equipa da missão continuavam a pensar nela como o seu rover da sorte - invencível. Afinal, a Oppy foi concebida para uma missão de 90 dias, mas ultrapassou todas as expectativas e sobreviveu à sua irmã gémea, a Spirit, em cerca de sete anos.

Esta tempestade era diferente. Cresceu rapidamente em tamanho, rodeando o planeta e bloqueando o sol.

A última mensagem do rover movido a energia solar para o controlo da missão traduziu-se no seguinte: "A minha bateria está fraca e está a ficar escuro."

Este capítulo é apenas o início do documentário, disponível para transmissão no Amazon Prime a 23 de novembro. O filme traça a jornada dos rovers gémeos e das pessoas que dedicaram as suas vidas a eles, desde a conceção até à última transmissão.

O filme ilumina a esperança da exploração espacial e capta a ligação emocional entre os humanos e os embaixadores robóticos que exploram em nosso nome.

O realizador Ryan White juntou décadas de imagens dos cofres da NASA com efeitos fotorrealistas e animação da Industrial Light & Magic, a famosa empresa de efeitos visuais fundada por George Lucas, e a narração da atriz Angela Bassett. O documentário coloca o espetador em Marte, juntamente com os dois rovers, enquanto estes percorrem lados opostos do planeta vermelho.

"Embora a nave espacial seja robótica, a missão é humana", disse Doug Ellison, chefe da equipa de engenharia da câmara do Curiosity Rover no JPL, que também trabalhou na missão do Opportunity.

Robôs gémeos

Quando os engenheiros da NASA construíram e testaram os rovers gémeos no início da década de 2000, rapidamente se aperceberam que os robôs não podiam ser mais diferentes. De acordo com os membros da equipa, o Spirit era a rainha dramática e teimosa, enquanto o Opportunity era o superador. O Spirit era teimoso e tinha dificuldades nos mesmos testes que o Opportunity. As suas personalidades pareciam tão humanas como o seu design.

Os rovers foram construídos para procurar vestígios de água em Marte no passado. Ambos foram lançados em 2003 dentro de carapaças protectoras a bordo de foguetões Delta e aterraram em 2004 em lados opostos do planeta vermelho. Os primeiros 90 dias da missão dupla chegaram e passaram e a equipa do JPL percebeu que os dois rovers estavam prontos para mais aventuras.

Explorando Marte: 15 anos de Opportunity em Marte

Em conjunto, as descobertas do Spirit e do Opportunity iriam reescrever os livros de texto com novas informações sobre o planeta vermelho e o seu passado intrigante e aquático - e ambos se meteram em todo o tipo de problemas entre as descobertas, como ficarem presos na areia e quase se precipitarem para as margens de crateras íngremes.

Os laços entre os membros da equipa e os rovers rapidamente se aprofundaram, apesar da vasta distância entre a Terra e Marte - o que tornou tudo mais difícil quando a viagem do Spirit terminou em 2011 e a do Opportunity se calou em 2018. Havia esperança de que ambos os rovers "acordassem" até ao amargo fim.

"A forma como a missão (Opportunity) terminou foi muito repentina", disse Ellison à CNN. "Tínhamos um rover muito feliz e saudável numa semana, e depois veio esta tempestade de poeira e levou tudo embora. ... Pode dizer-se que foi uma morte na família. Foi muito repentino, muito traumático. E poder revisitá-lo foi muito gratificante do ponto de vista emocional".

Milhares de pessoas trabalharam em todos os aspectos dos rovers, dando-lhes vida e mantendo-os em Marte durante mais tempo do que se esperava.

"Estamos a despedir-nos do trabalho de equipa que se concentra neste robô e do facto de termos trabalhado com um grupo de pessoas fantásticas", disse Ellison.

Dar vida a 'Oppy'

O processo criativo por detrás do filme começou em março de 2020, na véspera da pandemia.

Um autoproclamado "geek do espaço", White cresceu nos anos 80 e seguiu as missões espaciais. O projeto tornou-se o seu "salva-vidas, ao trabalhar em algo tão alegre durante um período tão negro", disse.

A Industrial Light & Magic assumiu a tarefa de dar vida a Marte de uma forma nunca antes vista em filme. Plano a plano, os membros da equipa da ILM trabalharam com a NASA para confirmar que o que retratavam era fiel à experiência dos rovers.

O resultado final é o mais próximo que os espectadores podem chegar de estar na superfície de Marte, com ângulos de câmara que parecem ter sido filmados no próprio planeta vermelho.

"A ILM ensinou-nos realmente que é possível fazer isso dentro dos limites da realidade: através das lentes, da iluminação e do ângulo das câmaras do robô, que eram os seus olhos", disse White.

As missões do Spirit e do Oppy terminaram, mas a exploração de Marte continua atualmente através de rovers da próxima geração, como o Curiosity e o Perseverance. Este último foi lançado em julho de 2020, quando White estava a trabalhar no documentário.

As primeiras amostras marcianas recolhidas pelo Perseverance chegarão à Terra na década de 2030 e poderão conter provas de vida - se é que alguma vez existiu no planeta vermelho.

"Todas estas missões, como uma cadência, são o precursor do envio de humanos para lá, para continuarem essa aventura no futuro", disse Ellison. Espero que a próxima geração de engenheiros e exploradores, pessoas como a minha filha de 4 anos, possam ver documentários como este e dizer: "Também quero fazer um pouco disto. Quero fazer parte de uma aventura como essa'".

Taylor Nicioli contribuiu para esta história.Imagem de topo: Os artistas de efeitos visuais que trabalharam no filme estudaram a forma como a areia marciana se move com o vento, como a luz se difunde através da fina atmosfera marciana e como é a superfície do planeta ao nascer e ao pôr do sol. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.

