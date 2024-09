Essas representações de violência despertam memórias assombrosas de ocorrências letais.

Um incidente controverso na NFL está causando agitação: o jogador estrela Tyreek Hill está sendo submetido a tratamento rude pela polícia. A liga mantém silêncio enquanto Hill pede a demissão de um oficial. Este incidente destaca a brutalidade policial em andamento nos EUA e reacende memórias infelizes.

Imagine Robert Lewandowski dirigindo para a estreia do Bayern Munich na Bundesliga. Pouco antes da Allianz Arena, o profissional polonês excede a velocidade. A polícia o para para emitir uma multa por excesso de velocidade. De repente, os oficiais manuseiam Lewandowski, jogando-o para fora do carro, empurrando-o para o chão, ajoelhando-se em suas costas, algemando-o e sufocando-o por trás.

Difícil de acreditar? Não nos EUA. Tyreek Hill, uma figura celebrada na NFL, passa por essa situação exata. O recebedor dos Kansas City Chiefs é detido brevemente pela polícia perto do estádio Arrowhead logo antes do jogo de sua equipe. As imagens da câmera do corpo revelam o manuseio rude do jogador de 28 anos, desencadeando críticas generalizadas nos EUA. Porque este caso destaca: mantém o assunto da brutalidade policial em destaque e aponta para o uso desproporcional de força contra americanos negros.

"E se eu não fosse Tyreek Hill?" A declaração de Hill após o encontro brutal com a polícia provavelmente será lembrada como uma das citações mais significativas desta temporada da NFL, à medida que suas palavras ressoam além do futebol. Oito anos após Colin Kaepernick primeiro protestar contra a brutalidade policial com um joelho durante o hino nacional, e quatro anos após a morte de George Floyd chamar a atenção internacional para o assunto, os esportes americanos parecem estar dando um passo atrás. Enquanto isso, a NFL permanece em silêncio.

Pare de choramingar.

Paradas de trânsito violentas não são incomuns nos EUA. Desta vez, é Tyreek Hill que é flagrado dirigindo a 60 mph em vez dos 40 permitidos. Após apresentar seus documentos pela janela do motorista, um oficial pergunta por que o astro do futebol não está usando o cinto de segurança, e Hill fecha a janela e pergunta repetidamente ao oficial não bater na janela. Os oficiais exigem que Hill abra a janela e saia. Quando ele só abre uma fresta, um dos quatro oficiais ameaça quebrar a janela. Quando Hill abre a porta, um oficial o remove à força do carro, joga-o no chão e o algema.

As imagens mostram que Hill mal teve tempo de sair, e embora não tenha resistido, é forçado ao chão, imobilizado com um joelho nas costas e segurado por vários oficiais. Um dos oficiais diz a Hill para parar de choramingar e "Se nós dissermos para fazer alguma coisa, você faz. Entende?"

Com as mãos algemadas atrás das costas, Hill é instruído a sentar na beira da estrada. Quando ele inicialmente se recusa, um dos oficiais o força ao meio-fio com uma gravata por trás. Alguns jogadores dos Dolphins param para apoiar Hill, e um deles também é brevemente algemado.

Após o lançamento das imagens, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e os candidatos democratas e republicanos para xerife nas eleições de novembro criticam o comportamento da polícia com Hill. O departamento de polícia de Miami coloca um dos oficiais envolvidos em licença administrativa e inicia uma investigação interna sobre o incidente, disse a chefe de polícia Stephanie Daniels em um comunicado.

Hill comemora com algemas

Os Miami Dolphins expressam preocupação com o "comportamento violento e agressivo" dos oficiais em um comunicado, chamando-o de "triste e revoltante" ver "as próprias pessoas que confiamos para proteger nossa comunidade" usando tamanha violência e hostilidade contra os jogadores.

Hill aparece no jogo de domingo ileso e faz sete recepções para 130 jardas contra os Jacksonville Jaguars, incluindo uma incrível recepção de 80 jardas, liderando os Dolphins para a vitória. Conhecido por suas antics chamativas, Hill comemora a vitória com uma comemoração com algemas.

Mais tarde, ele diz aos repórteres que ficou "surpreso" com toda a situação e expressa preocupação de que as coisas poderiam ter piorado se ele não fosse um jogador de futebol famoso: "E se eu não fosse Tyreek Hill?" Ele diz mais tarde à NBC News: "Deus sabe, eu poderia ter sido baleado ou preso."

Não se sabe se a imagem de George Floyd passou pela cabeça de Hill enquanto estava no chão. Como Floyd, Hill é negro, e os oficiais não são. Hill está desarmado e não ataca nenhum dos oficiais. No entanto, é desumanizado e forçado ao chão. As imagens sugerem que os oficiais se sentem desrespeitados e seus egos são feridos, levando-os a exagerar o que poderia ter sido uma parada de trânsito de rotina.

"Ele temeu pela sua vida"

O sindicato local de policiais afirma que o comportamento dos oficiais foi resultado do fato de Hill não ter atendido às suas demandas rapidamente o suficiente. Diz Steadman Stahl, presidente da Associação Beneficente da Polícia do Sul da Flórida, em um comunicado: "Quando ele foi parado, o Sr. Hill não foi imediatamente cooperativo com os oficiais no local, que estavam tentando colocá-lo em algemas de acordo com a política do departamento e pela sua segurança imediata."

Hill se comportou perfeitamente durante a parada? Não, ele admite que poderia ter agido "melhor". No entanto, sua atitude não justifica a violência, já que ele acabou atendendo, embora não tão rapidamente quanto a polícia gostaria. A história de Hill como um atleta controverso e tudo, menos um profissional modelo, não importa: ele já foi condenado por violência doméstica e acusado de quebrar o braço de seu então filho de três anos.

Nesta vez, é o jogador de futebol proeminente que busca desescalate a situação. Ele não revida contra as táticas agressivas dos oficiais, não provoca mais problemas e responde a insultos sussurrados com "Relax, mate". O representante de Hill, Drew Rosenhaus, discute o incidente depois, mencionando as intenções de Hill de se tornar um oficial de polícia após a carreira. No entanto, Rosenhaus também nos diz que a equipe jurídica de Hill está considerando tomar medidas legais contra o departamento de polícia. "Ele sentiu que sua vida estava em risco", diz o representante. "Foi completamente revoltante."

Em uma quinta-feira, Hill acabou pedindo através de seu advogado e um comunicado que o "oficial agravante" envolvido fosse liberado imediatamente devido ao incidente. "Cada ação de um oficial de polícia é regulada por procedimentos padrão", de acordo com o comunicado. "Acreditamos que o oficial usou força excessiva, persistente e irresponsavelmente". Os eventos servem como um lembrete sombrio das numerosas injustiças que indivíduos de grupos negros e subrepresentados frequentemente enfrentam às mãos da lei, como o comunicado enfatizou. "Não estamos acusando o oficial de racismo, mas estamos acusando as tradições e práticas históricas da lei de serem discriminatórias e opressivas em relação a grupos negros e subrepresentados", o comunicado continuou.

A NFL, que geralmente apoia questões de justiça social, especialmente porque a liga é predominantemente composta por 70% de jogadores negros, ainda não expressou nenhuma opinião sobre o evento. Mesmo após seu jogo subsequente contra os Buffalo Bills, que eles perderam em uma sexta-feira à noite. Supondo-se que a NFL teria aprendido lições de sua falta de apoio a Colin Kaepernick oito anos antes. Haverá alguma resposta da NFL no futuro? Esta situação será descrita como um evento isolado ou parte de um problema maior?

Thomas Müller provavelmente nunca encontrou força física da polícia ou teve suas costas pressionadas ao chão por um joelho. Ele mora em outro lugar. "The Washington Post" notou que o caso de Hill deveria deixar as pessoas com chaves de carro nos EUA inquietas. De acordo com um relatório publicado pelo jornal, 810 pessoas foram mortas pela polícia neste ano, alcançando um recorde de 1163 em 2023. Pessoas negras são relatadamente mais propensas a serem mortas pela polícia do que americanos brancos, de acordo com um relatório do jornal.

O Incidente de Hill Ilustra a Prevalência da Brutalidade Policial

De acordo com um estudo do Mapping Police Violence, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos, a polícia aplica força contra pelo menos 300.000 pessoas anualmente. Isso inclui o uso de tasers, golpes e ataques de cães. No entanto, os dados são incompletos, pois dependem de informações de departamentos de polícia que responderam voluntariamente ao pedido do Mapping Police Violence. O relatório também revelou que pessoas negras são mais de três vezes mais propensas a serem vítimas de violência policial do que pessoas brancas.

A violência contra Hill demonstra novamente a prevalência da brutalidade policial e do racismo sistêmico, buscando sublinhar o perigo que as paradas de trânsito impõem aos cidadãos negros dos EUA. Em 2020, protestos generalizados seguiram a morte de George Floyd pela polícia. Esta dissidência continua, com Sonya Massey e Roger Fortson sendo baleados por oficiais no mesmo ano. Tyreek Hill teve sorte de ter sobrevivido apesar da violência que sofreu. Talvez porque seja um jogador de futebol proeminente da NFL.

"Vamos causar mudanças", escreveu Hill no X após sua prisão temporária. Durante uma entrevista na CNN, ele foi perguntado para esclarecer suas intenções e disse que estava tentando encontrar uma solução para esses problemas contínuos. "Já fizemos protestos. Até ajoelhamos... Então, o que vem a seguir?"

Este incidente com Tyreek Hill destaca o problema contínuo do uso desproporcional da força pela polícia contra americanos negros, ecoando as experiências de Colin Kaepernick e George Floyd. (Discriminação)

Apesar de sua posição proeminente como jogador da NFL, Hill corre o risco de enfrentar consequências graves se não fosse por sua fama, como visto no uso excessivo de força durante sua parada de trânsito. (Discriminação)

Leia também: