Esqueletos antigos enterrados em sapatos e jóias descobertos durante obras de construção

Os arqueólogos ficaram perplexos com a descoberta - que se pensa datar entre os séculos II e IV - sobretudo porque os esqueletos foram descobertos com jóias de ouro e calçado de couro caro, dentro de túmulos concebidos para se assemelharem às suas casas.

A descoberta - num terreno de 52 acres perto da antiga cidade de Tarquínia, a norte de Roma - foi uma surpresa para as autoridades, apesar de a zona ser conhecida por este tipo de achados.

Anéis de prata com âmbar e iniciais gravadas, pedras preciosas, cerâmica de terracota, moedas, óculos brilhantes, amuletos e até peças de vestuário foram encontrados juntamente com os colares e brincos de ouro.

"Encontrámos vários esqueletos ainda com as suas meias e sapatos caros", disse Emanuele Giannini, arqueólogo responsável pela escavação no local, à CNN. "Todas estas riquezas e o facto de os ossos não mostrarem sinais de stress ou de trabalho físico, (leva-nos a crer) que não se tratava de agricultores locais, mas de membros da alta sociedade de famílias romanas vindas das cidades."

Giannini disse que foram utilizadas técnicas de "arqueologia preventiva", como levantamentos de campo e trincheiras experimentais, para identificar construções potencialmente antigas no subsolo.

"Tínhamos uma ligeira ideia de que poderia haver ali algum tesouro, uma vez que as fontes históricas mencionavam a localização de uma estação de correios para viajantes perto do local", explicou Giannini. "Muitos romanos paravam (aqui) durante a noite para comer e descansar, mas a magnitude da descoberta é inigualável."

A diversidade de objectos funerários colocados perto dos restos mortais e os luxuosos desenhos e revestimentos no interior dos túmulos levaram os arqueólogos a acreditar que os ocupantes queriam recriar espaços celestiais semelhantes às suas casas terrenas. O interior de muitos túmulos apresentava originalmente revestimentos de tecido elaborados ou eram rodeados e cobertos por azulejos ou peças de terracota, como pequenas casas.

Giannini disse que outro aspeto surpreendente é que a maioria dos túmulos descobertos eram comunitários - construídos para pelo menos dois ocupantes que provavelmente partilhavam um laço familiar. Alguns esqueletos foram encontrados enrolados uns nos outros.

"Construir túmulos para núcleos familiares inteiros é uma caraterística típica da Roma antiga", disse, "mas estes destacam-se pela sua decoração interior, que revela riqueza e estatuto".

Os túmulos pouco profundos foram encontrados a apenas 20 centímetros abaixo da superfície - quase a saltar da relva - e, no entanto, nunca ninguém tinha reparado em nada de estranho.

O estado único de preservação do local foi atribuído ao facto de "os enormes blocos de calcário que sobressaem do solo terem impossibilitado a lavoura, a sementeira e a agricultura moderna na zona", disse Giannini. "Permaneceu intocada (durante) séculos".

Os achados da escavação, que teve início em 2022, estão a ser preservados à medida que são encontrados e muitos estão a ser expostos no castelo renascentista de Santa Severa, na cidade costeira de Santa Marinella. No entanto, os esqueletos estão a ser analisados para determinar a sua origem e não serão expostos até que sejam efectuados testes forenses.

Seja qual for a sua génese, as autoridades têm a certeza de que mais maravilhas escondidas virão à luz do dia, à medida que as escavações para o parque solar se deslocam para outro local próximo.

"Estamos a escavar uma enorme área rural para reabilitar o terreno e estamos a equilibrar a necessidade de evitar arruinar estas maravilhas únicas com o objetivo de impulsionar a produção de energia limpa", disse à CNN Margherita Eichberg, superintendente do património artístico das províncias de Viterbo e do sul da Etrúria para o Ministério da Cultura de Itália. A área onde a necrópole foi descoberta não fará parte do parque solar e será isolada por razões de segurança, sem acesso público.

"É este o fascínio e a beleza de Itália: Cada vez que há uma escavação, saem do solo maravilhas incríveis do passado que precisam de ser preservadas".

