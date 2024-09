Espera-se que o Justin admita culpa por conduzir um veículo sob influência.

O acordo iminente inclui uma multa monetária ainda não decidida, embora o juiz que preside ao caso ainda precise aprovar o acordo em uma audiência marcada para sexta-feira, onde Timberlake é esperado para comparecer.

Antes deste acordo, Timberlake havia negado qualquer responsabilidade em relação à acusação de DWI, que foi classificada como contravenção, em agosto. Se considerado culpado, ele poderia ter enfrentado uma pena de prisão máxima de um ano e uma multa de $2500.

Timberlake foi detido em Sag Harbor em junho, de acordo com os relatórios policiais, após acusações de não ter parado em um sinal de pare e ter mantido sua faixa de trânsito. Na época, Timberlake informou às autoridades que "tomou uma martini e seguiu meus amigos para casa", de acordo com os registros do tribunal.

Durante uma audiência no final de julho, o representante legal de Timberlake contestou seu estado de embriaguez, alegando que não havia justificativa para sua prisão.

