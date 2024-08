Espectaculares jogos de ténis de mesa duplos de acção decora a final

O par de mesa-tenista alemão Stephanie Grebe e Juliane Wolf estão radiantes após garantir uma vitória emocionante nas semifinais. Elas superaram o duo norueguês altamente classificado, Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen, em um jogo eletrizante para garantir sua vaga na final do ouro nos Jogos Paralímpicos. Com uma vitória de 3-2 (11-5, 7-11, 6-11, 11-9, 11-5), elas demonstraram sua determinação e resistência, deixando as norueguesas para trás. A final contra o par chinês Huang Wenjuan e Jin Yucheng, marcada para as 20h, será o primeiro encontro entre essas duas equipes.

Enquanto isso, Valentin Baus e Thomas Schmidberger também garantiram uma medalha para a Alemanha. Em uma reviravolta dramática, eles superaram um déficit de 0-2 contra a China, vencendo por 3-2 no final (6-11, 12-14, 11-9, 11-9, 12-10). Como não há jogo pelo bronze no duplas masculinas, Baus e Schmidberger estão garantidos pelo menos com uma medalha de bronze.

Antes disso, Baus e Schmidberger fizeram pouco trabalho contra o par checo, Filip Nachazel e Petr Svatos, com uma vitória de 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) na rodada de 16. Infelizmente, a parceria de duplas mistas de Baus com Jana Spegel terminou em derrota na partida de abertura.

Grebe e Wolf começaram sua jornada nos Jogos Paralímpicos em um tom desafiador. A principal raquete de Grebe falhou em uma inspeção de rotina, forçando-a a trocar para a reserva. Seu jogo de quartas de final contra Morgane Caillaud e Lucie Hautiere da França foi adiado como resultado. Apesar dos obstáculos, elas mantiveram a calma e garantiram uma vitória de 3-1 (11-4, 8-11, 11-4, 11-9) diante de uma torcida animada no Arena Sud 4. No entanto, sua partida de duplas mistas terminou em derrota mais tarde. "Foi um dia longo. Estamos com fome e depois precisamos dormir", disse Grebe no final de um dia exaustivo.

Após sua vitória emocionante nas semifinais, Grebe e Wolf esperam ansiosamente para representar a Alemanha na final do ouro, que será realizada na cidade icônica de Paris. Independentemente do resultado, o duo norueguês sem dúvida admirará sua resiliência e habilidade, tendo testemunhado sua vitória eletrizante nos Jogos Paralímpicos.

