- Especialistas emitem alertas sobre vídeos de celebridades fabricados

Uma operação de fraude atual está tentando enganar indivíduos confiantes para saírem com seus fundos usando vídeos publicitários enganosos, de acordo com a empresa de cibersegurança Eset da Europa. Esses vídeos dão a impressão falsa de que figuras proeminentes como o presidente da CDU Friedrich Merz, o co-fundador da SAP Dietmar Hopp ou os especialistas da TV da ARD estão endossando investimentos financeiros revolucionários com grande potencial de ganhos. Nas imagens manipuladas, grandes lucros são garantidos com pouco investimento.

Os responsáveis, supostamente da Rússia ou Ucrânia, utilizam segmentos de notícias autênticos como base para seus vídeos falsos. Eles ensinam seu software de IA com esses dados para produzir um novo segmento. Os falantes nos vídeos deepfake promovem uma plataforma de investimento questionável chamada Immediate Matrix.

Consumidores alemães são o alvo principal

De acordo com a Eset, os vídeos falsos têm circulado desde maio, com os consumidores alemães sendo o alvo principal no momento. Variações dos deepfakes também estão atingindo consumidores em outros países, incluindo Canadá, Japão, África do Sul e Países Baixos.

"Políticos e outras figuras públicas são uma mina de ouro para os golpistas de IA", disse o pesquisador da Eset Ondrej Novotny, que ajudou a desvendar a campanha. "Há um tesouro de imagens, vídeos e gravações de áudio deles que eles podem usar para alimentar suas ferramentas de IA. O resultado: uma figura conhecida oferece um conselho aparentemente sério sobre como investir seu dinheiro."

A Eset alerta fortemente contra ser atraído pelas supostas oportunidades de investimento recompensadoras. "Se os usuários caírem nisso e investirem, seu dinheiro se foi." Em outros países onde a campanha já esteve ativa, vítimas foram até contatadas pelos responsáveis para intimidá-las e pressioná-las a fazer investimentos maiores.

Como identificar deepfakes

"Os deepfakes desta campanha são muitas vezes de baixa qualidade e não têm sincronização labial adequada", disse o especialista da Eset Novotny. "Mas isso não impede os golpistas porque eles só precisam de uma fração dos destinatários para cair nisso e transferir a quantia solicitada. É dinheiro fácil com pouco investimento da parte dos criminosos."

A União Europeia expressou preocupação com o aumento do uso da tecnologia deepfake em operações de fraude, uma vez que os vídeos falsos também têm atingido consumidores em países como os Países Baixos, que é um membro da UE. A Eset, uma empresa de cibersegurança com sede na UE, tem trabalhado ativamente para combater esse problema.

