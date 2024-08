- Especialistas em farmácias protestam contra propostas de reforma em Dresden

Farmacêuticos na Saxônia Saem às Ruas Contra os Planos de Reforma do Ministro da Saúde Lauterbach (SPD). "Não recuaremos até que nossas três demandas principais sejam atendidas em uma reforma farmacêutica à prova do futuro", declarou Thomas Dittrich, presidente da Associação de Farmacêuticos da Saxônia. Essas demandas incluem o aprimoramento das condições financeiras, a proibição da abertura de farmácias sem farmacêutico no local e a desregulamentação.

Na manifestação na Postplatz, a ministra da Saúde da Saxônia, Petra Köpping (SPD), expressou compreensão pela raiva. "Compartilhamos preocupações de que a disponibilidade de medicamentos possa ser afetada", ela observou. Farmacêuticos proporcionam serviços valiosos e especializados, frequentemente atuando como o primeiro ponto de contato para muitas pessoas. Em áreas rurais, em particular, a farmácia local deve ser protegida.

Protestos Também em Erfurt

Em conjunto com a manifestação em Dresden, uma manifestação ocorreu em Erfurt. No ano passado, foram realizadas ações de protesto em todo o país. Em meados de novembro, farmacêuticos dos estados alemães orientais se reuniram em Dresden. No entanto, a transformação esperada ainda não ocorreu, como indicado no comunicado.

Dentistas na Saxônia Também Planejam Protestos. Eles anunciaram o fechamento de suas clínicas das 14h às 16h em uma quinta-feira para uma sessão de informações interna e evento de protesto, como anunciado pela câmara estadual de dentistas. O motivo? Um número crescente de clínicas está fechando sem sucessores, colocando em risco os cuidados odontológicos abrangentes e locais na Saxônia.

