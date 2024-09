Especialistas económicos: Os ganhos da AfD e da BSW têm impacto negativo no crescimento económico

Com base em um estudo realizado pelo Instituto Ifo, economistas em geral concordam que as vitórias significativas do AfD e BSW na Turíngia e Saxônia terão um impacto negativo no crescimento econômico dessas regiões. Especialistas expressaram preocupação de que trabalhadores altamente qualificados possam evitar ambos os estados no futuro devido a esses resultados eleitorais.

67% dos especialistas esperam um impacto prejudicial na economia da Saxônia como resultado dos resultados eleitorais, de acordo com a pesquisa do Instituto Ifo envolvendo 185 professores de economia. O número é ainda maior para a Turíngia, com 74%.

Apenas 28% dos especialistas veem o resultado da eleição de setembro na Saxônia como neutro, e 21% para a Turíngia. Efeitos positivos são esperados por um número extremamente pequeno de especialistas. "Os resultados da pesquisa enfatizam o quão decisivos são os resultados eleitorais na formação de previsões econômicas", disse Niklas Potrafke, diretor do Ifo Center for Public Finance and Political Economy. "O consenso entre os economistas de que o aumento dos partidos de extrema direita prejudicaria gravemente a posição econômica deve servir como um chamado de atenção para a população."

Uma maioria (84%) teme que o aumento do AfD possa tornar esses estados menos atraentes para trabalhadores qualificados. A maioria (62%) dos respondentes acha que o sucesso eleitoral do BSW terá predominantemente efeitos negativos nas decisões de investimento das empresas na Saxônia. "Os efeitos da vitória eleitoral do BSW no desenvolvimento econômico são percebidos como ligeiramente menos prejudiciais em comparação ao AfD", disse o pesquisador do Ifo Aaron Günther.

Pela primeira vez, o AfD emergiu como a maior força política em uma eleição estadual na Turíngia, obtendo 32,8% dos votos. A aliança liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) ficou em segundo lugar com 15,8%. Na Saxônia, o AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, atrás do CDU (31,9%), enquanto o BSW obteve 11,8%. Em ambos os estados, a formação de um governo é esperada como uma tarefa desafiadora.

Após o estudo, 67% dos economistas preveem um impacto negativo na economia da Saxônia devido às eleições para o Landtag da Saxônia, de acordo com a pesquisa do Instituto Ifo. A maioria dos especialistas (84%) também expressa preocupações de que o aumento do AfD possa tornar esses estados menos atraentes para trabalhadores qualificados.

Leia também: