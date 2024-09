- Especialistas do HSV surpreendem o seu colega de equipa Vuskovic

Alguns indivíduos do Hamburger SV decidiram aproveitar a próxima parada internacional para uma excursão incomum. Eles procuraram dar apoio ao seu colega de equipe Mario Vukovic, que está temporariamente proibido de competir devido a doping até o outono de 2026, viajando para a terra natal croata dele.

Vukovic compartilhou uma foto na segunda-feira com esses visitantes inesperados, completa com um coração e a palavra "Família" no Instagram. Inicialmente, a "Bild" noticiou esse evento. No grupo, você encontraria o capitão da equipe, Sebastian Schönlau, e o goleiro, Robert Glatzel.

HSV demonstrou seu apoio no sábado

Logo no início da vitória por 4 a 1 contra o Preußen Münster no sábado, os jogadores da segunda divisão do HSV pareceram apoiar Vukovic, exibindo um grande cartaz com "Livre 44 Vukovic". "Somos um grupo muito unido, e Mario é uma parte importante disso. Talvez também tenha sido um pequeno gesto para ele", declarou o técnico do HSV, Steffen Baumgart.

Vukovic (22) recebeu recentemente uma sentença de quatro anos pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por infrações de doping com EPO. O defensor mantém sua inocência. Sua equipe jurídica agora está examinando a decisão do TAS. Depois, Vukovic e o HSV discutirão o próximo passo.

