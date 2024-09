Especialistas dão informações sobre as repetidas explosões em Colônia

Nos últimos dias, testemunhamos uma série de incidentes em Colônia e Bonn. Em 25 de setembro, uma explosão ocorreu na intersection de Escher Straße e Longericher Straße em Colônia-Pesch, destruindo um café e deixando dois indivíduos com ferimentos leves. Em 21 de setembro, uma bomba explodiu fora de uma residência em Wachtberg-Adendorf perto de Bonn, causando danos à propriedade. Da mesma forma, em 18 de setembro, as vidraças de uma loja de roupas na Ehrenstraße foram estilhaçadas, e um dispositivo incendiário foi ativado, e em 16 de setembro, uma explosão ocorreu na frente do Vanity Club na Hohenzollernring, causando agitação no centro de Colônia. Esta lista poderia ser estendida até julho.

As autoridades policiais de Colônia atualmente estão lidando com uma nova onda de violência entre anéis criminosos. E o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, junto com o chefe da polícia de Colônia, Michael Esser, estão unânimes em sua perspectiva sobre a causa raiz desses atos, de acordo com sua compreensão. Reul falou com o "Süddeutsche Zeitung" e afirmou que o denominador comum entre esses episódios é a "mafia de drogas holandesas". Esser ecoou essa sentiment durante uma conferência de imprensa após uma das explosões, expressando sua crença em uma conexão com o crime organizado na Holanda. Esse termo, "Mocro-Mafia", é amplamente usado na região devido ao fato de que certos traficantes de drogas provenientes de países vizinhos são marroquinos. No entanto, especialistas consistently alertam contra o uso dessa terminologia, argumentando que ela falha em representar com precisão a verdadeira estrutura das redes criminosas organizadas.

Conflito entre Criminosos

Em poucos dias, 13 suspeitos foram apreendidos de acordo com Reul, enquanto mais de 60 investigadores estavam ativamente envolvidos no caso. De acordo com Reul, os casos iniciais em julho giravam em torno de drogas perdidas, especificamente "aproximadamente 300 quilos de cannabis valendo 1,5 milhão de euros, que eles queriam de volta". Reul afirmou ainda, "outros criminosos estão sendo pressionados devido a essas explosões".

Oliver Huth, presidente da Associação da Polícia Criminal da Renânia do Norte-Vestfália, traçou paralelos entre essa tática e os métodos empregados pelo crime organizado na Holanda. Ele disse à WDR que explosões em portas são um fenômeno comum na Holanda, ocorrendo centenas de vezes por ano. De acordo com Huth, tais ataques servem para enviar uma mensagem ao submundo criminal, afirmando, "Nós sabemos onde você está. Podemos alcançá-lo a qualquer momento". Reul também enfatizou que "principalmente, é sobre ameaças contra indivíduos dentro do submundo criminal e aqueles envolvidos em transações de drogas".

Parece que o objetivo principal era causar danos à propriedade, enquanto também aceitava potenciais danos a transeuntes. Os investigadores são pouco prováveis de obter informações adicionais dos detidos. "Os indivíduos que prendemos estão basicamente em silêncio", disse Reul. "Inclusive aqueles que residem nas propriedades danificadas estão surpreendentemente silenciosos, já que não têm incentivo para que esses incidentes se tornem de conhecimento público".

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália também expressa preocupação de que isso possa ser o início de uma preocupante nova tendência. "Aqui, uma nova forma de comportamento violento está emergindo que nunca encontramos antes e devemos enfrentar", disse Reul, que conecta esse desenvolvimento à legalização da cannabis na Alemanha.

Paralelos com a Holanda

O criminologista holandês Robin Hofmann estimou que a legalização de pequenas quantidades de cannabis na Holanda foi a "fonte da Mocro-Mafia". Especialistas argumentam que a produção atual de cannabis legal na Alemanha não é suficiente para atender à demanda, criando assim um mercado para drogas ilícitas. Em agosto, o presidente da BDK da Renânia do Norte-Vestfália, Huth, estimou que a demanda anual para cannabis é de aproximadamente 400 toneladas.

Reul suspeita que criminosos de drogas estão aproveitando o mercado em crescimento. "Não acredito que eles algum dia ficarão satisfeitos e afirmem que já fizeram o suficiente", disse o ministro. "Eles querem continuar no negócio. Na Holanda, onde a política de drogas seguiu um caminho semelhante, há uma quantidade significativa de violência relacionada a drogas ocorrendo nas ruas".

Huth espera que os esforços investigativos das autoridades locais resultem em resultados positivos e sirvam como um desincentivo. No caso da explosão na loja de roupas, a polícia está estudando imagens de uma câmera de vigilância na Estação Central de Colônia em busca de um suspeito.

Há uma quebra horas após a última explosão em um café: um suspeito se entregou à polícia hoje. Ele é suspeito de ter "connections" com o estabelecimento. A polícia continua a busca por um segundo suspeito, que foi observado por testemunhas durante a noite. Os investigadores atualmente não veem conexão entre esse suspeito e as outras explosões suspeitas de envolvimento criminal.

