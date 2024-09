- Espanha registra diminuição dos incêndios florestais e das mortes relacionadas ao calor

Novo Recorde de Calor na Espanha. O mês de agosto registrou uma temperatura média de 25 graus, segundo o serviço meteorológico espanhol, Aemet. Isso foi dois graus mais quente do que a média de 1991 a 2020 e superou os níveis de calor de meses semelhantes nos anos excepcionalmente quentes de 2003 e 2023, segundo a Aemet em sua plataforma X.

Para todo o ano de 2024, a temperatura preferida na Espanha é prevista em torno de 15,8 graus, igualando o índice de calor do ano recorde de 2022. Isso tornaria os anos a partir de 2020 os quatro mais quentes da história, destacou o serviço meteorológico.

Mar Mediterrâneo a Temperatura de Banheira.

Muitas pessoas estão fugindo do calor e buscando refúgio no mar, mas mesmo lá, a mudança climática está fazendo sua presença sentir. Uma onda de calor elevou a temperatura do Mar Mediterrâneo perto de Mallorca, uma ilha de férias popular entre os alemães, para temperatura de banheira. Um boia no sudoeste da ilha registrou uma temperatura da água de 31,87 graus, informou a Associação Meteorológica Espanhola, Ametse. O recorde anterior de 31,36 graus foi alcançado há apenas dois anos.

Menos incêndios florestais, menos vítimas.

No entanto, há boas notícias. Até o final de agosto, 46 por cento menos terra havia sido devastada por incêndios florestais em comparação com o mesmo período do ano passado. "Desde que 80 por cento dos incêndios são acionados por atividade humana, pode-se dizer que a sociedade tornou-se mais consciente neste ano", afirmou Elena Hernández da organização para prevenção de incêndios florestais ao jornal "El País". Também houve mais chuva no primeiro semestre do ano, o que baixou o risco de incêndios florestais. Uma vez que os incêndios florestais são mais prováveis onde já houve uma seca extrema e o solo e a vegetação estão desidratados.

O número de mortes relacionadas ao calor na Espanha também diminuiu. Enquanto o Centro Nacional de Epidemiologia do Instituto de Saúde Carlos III projetou que o número de mortes relacionadas ao calor no ano passado seria superior a 7.700, o Instituto projetou que esse número seria de pouco mais de 3.000 até o final de agosto deste ano. Um início de verão mais temperado e um comportamento mais cuidadoso dos grupos de alto risco foram sugeridos como possíveis razões para a diminuição.

Enquanto isso, as temperaturas em grande parte da Espanha voltaram a níveis confortáveis. Chuva, vento e temperaturas em torno de 20 graus são previstos para várias regiões do país.

