Espaços de escritórios vazios podem contribuir para aliviar a escassez de habitação

Transformar espaços de escritório indesejados em grandes cidades alemãs poderia gerar espaços de moradia para mais de 100.000 pessoas, potencialmente resolvendo a escassez de habitação, mas obstáculos econômicos persistentes, segundo pesquisa do Instituto Ifo.

O Instituto Ifo, em conjunto com a consultoria imobiliária Colliers, realizou um estudo para Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Düsseldorf. Os resultados sugerem que 60.000 novas moradias poderiam ser construídas nessas cidades, com aproximadamente 100.000 habitantes, ao converter em uso residencial os espaços de escritório atualmente vazios devido à transição para o trabalho remoto.

O pesquisador do Ifo, Simon Krause, comentou: "Os escritórios vazios podem ajudar a aliviar a escassez de habitação nas grandes cidades, mas apenas uma pequena parcela das conversões potenciais é economicamente viável". A investigação revelou que cerca de 30% das áreas de escritórios vazios são tecnicamente e legalmente adaptáveis para uso residencial, o que representa aproximadamente 2,3 milhões de metros quadrados, considerando a taxa de vacância de escritórios.

Levando em conta a redução projetada na demanda por espaços de escritório no futuro, mais 3,5 milhões de metros quadrados poderiam ficar disponíveis. Supondo uma perda de 20% durante a conversão, uma média de tamanho de apartamento de 77 metros quadrados e um tamanho médio de família de 1,7 pessoas, aproximadamente 60.000 apartamentos para 102.000 indivíduos poderiam ser construídos.

O co-autor do estudo da Colliers, Andreas Trumpp, sugeriu: "Dadas as limitações da viabilidade das conversões residenciais, são necessárias ideias inovadoras de remodelação". Conversões parciais, bem como o desenvolvimento do bairro para atender às necessidades de habitação, comércio e lazer, também são necessários.

A proporção de empregados que trabalham em casa na Alemanha permaneceu estável em torno de um quarto por quase dois anos, com mais de dois terços das empresas implementando a prática. Este estudo prevê uma queda de 12% na demanda por espaços de escritório até 2030.

Grandes prestadores de serviços, que consomem a maior parte do espaço de escritório, estão reduzindo sua pegada de escritório e mudando-se para locais modernos e centralizados. De acordo com Krause, "um em cada quatro grandes empresas de serviços está reduzindo seu espaço de escritório, e 20% estão mudando pelo menos um escritório". O aumento do trabalho remoto é esperado para agravar ainda mais as vagas de escritórios e o risco de edifícios não utilizados.

O estudo realizado pelo Instituto Ifo e pela Colliers destaca que as conversões economicamente viáveis de escritórios vazios para uso residencial representam apenas uma pequena parcela das conversões potenciais, limitando a capacidade da economia de explorar totalmente essa oportunidade para abordar a escassez de habitação.

Os obstáculos econômicos persistentes na reconversão de escritórios vazios para uso residencial podem prejudicar o crescimento da economia ao limitar a criação de novos espaços de moradia em grandes cidades alemãs.

