Esken expressa interesse em obter conhecimentos de Solingen.

Após o controverso ataque islâmico em Solingen, a líder do SPD, Saskia Esken, enfrentou críticas por seu comentário de que pouco poderia ser aprendido com isso. Agora, ela adotou um tom mais reflexivo.

A presidente do SPD, Saskia Esken, recuou de sua posição de que pouco poderia ser aprendido com o ataque islâmico em Solingen. "Isso definitivamente não foi uma declaração inteligente ou apropriada", disse ela à TV Welt.

"Deste ataque e de outros que ocorreram antes, assim como aqueles que ainda podem estar sendo planejados, precisamos reconhecer que precisamos lidar com o islamismo e a ameaça do terrorismo islâmico de forma mais séria do que temos até agora", disse a presidente do SPD. Ela se referiu ao plano de ação do governo e anunciou planos para consultar a oposição do CDU/CSU, bem como os estados federais.

Após o ataque, que resultou em três mortes, ela havia comentado na ARD "Caren Miosga" show que "pouco pode ser aprendido com este ataque, uma vez que o perpetrador parecia desconhecido da polícia e, consequentemente, não estava sendo monitorado". Sua declaração gerou críticas generalizadas.

A presidente do SPD reconhece a necessidade de abordar o islamismo de forma mais séria, reconhecendo que há lições valiosas a serem aprendidas com ataques relacionados ao islamismo, como o de Solingen. A controvérsia em torno do comentário inicial de Saskia Esken na ARD enfatizou a importância de uma abordagem mais ponderada.

Leia também: