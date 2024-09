Incêndio em um site de produção comercial - Esforços de extinção de incêndios em Wunsiedel

Após vários esforços para combater as chamas, os bombeiros conseguiram conter um grande incêndio em uma área industrial no distrito de Holenbrunn, em Wunsiedel, na Alta Francônia, no final da tarde de terça-feira. Apesar de seus melhores esforços, os bombeiros ainda não haviam entrado no edifício, deixando a situação interna do fogo incerta, de acordo com o administrador do distrito Peter Berek (CSU) à agência de notícias DPA.

Na madrugada, um incêndio surpreendente começou dentro de uma estrutura industrial em Holenbrunn. Um porta-voz da polícia descreveu-o como um "inferno intenso". As autoridades locais declararam estado de emergência para recorrer à ajuda de distritos vizinhos. Mais de 500 profissionais foram envolvidos no combate ao incêndio do meio-dia.

Os moradores nas proximidades do edifício em chamas foram instruídos a sair, de acordo com a comunicação da polícia. As autoridades recomendaram que as janelas e portas fossem mantidas trancadas e que as pessoas ficassem em casa. Os ocupantes dos apartamentos foram aconselhados a desligar os sistemas de ventilação e ar condicionado. Até o momento, Peter Berek relatou um caso de inalação de fumaça leve.

As aulas foram suspensas e as crianças foram enviadas para casa

O incêndio levou a mudanças na programação escolar para algumas crianças da área: "Os serviços de transporte para Holenbrunn foram temporariamente suspensos. As escolas em Wunsiedel estão preparadas para aceitar quaisquer acomodações necessárias além do horário escolar", comentou a polícia. Foi destacado no site da Grundschule Wunsiedel, "Os alunos que não puderem frequentar a escola devido ao aviso de incêndio estão isentos da presença. Para os pais, os oficiais responsáveis escreveram, 'Não tente levar seu filho à escola hoje de jeito nenhum. Priorize a segurança.'" Essa regra também se aplicou aos novos alunos que deveriam começar a escola naquele dia.

Devido às vias férreas adjacentes ao local do incêndio, a linha Marktredwitz-Hof foi bloqueada. Um porta-voz dos trens revelou que os trens estavam terminando em Marktredwitz. O bloqueio ferroviário ainda persistia no final da tarde de terça-feira. Um serviço de ônibus substituto foi organizado para facilitar a viagem contínua a Hof.

Resina artificial queima como combustível

A organização afetada pelo incêndio produz componentes elétricos como isolantes. Relatórios da polícia indicaram que várias toneladas de resina artificial estavam armazenadas no edifício em chamas, que também pegou fogo. A população foi aconselhada a evitar a passagem pela cidade afetada.

A prefeitura de Wunsiedel havia estabelecido uma linha direta para os cidadãos. O prefeito de Wunsiedel, Nicolas Lahovnik, anunciou a disponibilidade de cuidados de emergência para crianças em outra creche próxima ao local do incêndio. Se possível, as crianças deveriam ser mantidas em casa.

O grande incêndio inesperadamente se espalhou para outras estruturas, causando mais preocupações para os bombeiros. A fumaça do incêndio era tão densa que levou ao fechamento temporário das escolas e serviços de ônibus próximos.

