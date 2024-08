- Esforço persistente no Éden: Leverkusen mantém trabalho diligente

Bayer Leverkusen, sob o comando do técnico Xabi Alonso, conseguiu garantir uma vaga na segunda rodada da DFB-Pokal com uma vitória por 1:0 sobre o time de menor divisão FC Carl Zeiss Jena. O jogo não foi exatamente uma exibição de brilho, com o Leverkusen encontrando dificuldades durante toda a partida. Jogando na frente de 15.000 espectadores no Ernst-Abbe-Sportfeld, Jonas Hofmann (52º minuto) marcou o gol da vitória para os campeões defensores que conquistaram o dobro na temporada passada. O sorteio para a próxima rodada será realizado no domingo (17h10 CEST) no Museu do Futebol de Dortmund.

Subestimar o Jena, que era líder invicto da Regionalliga Nordost, foi um erro. Seu plano era simples: evitar sofrer um gol cedo. Eles conseguiram fazer isso graças à sua defesa incansável e ao ataque ineficiente do Leverkusen. O chute de Amine Adli (16º minuto) passou raspando pelo poste, causando um breve momento de pânico, mas acabou sendo anulado por impedimento. Os cantos da torcida em casa "Vocês querem ser campeões alemães?" ficaram mais altos, sem se abalar com o chute para fora de Patrick Schick (25º minuto) e o segundo poste atingido por Adli (31º minuto). A melhor chance do Jena veio de Cemal Sezer (42º minuto), mas ele não conseguiu acertar o alvo.

Marcar um gol teria sido uma primeira vez para a Turíngia contra o Leverkusen, que havia perdido por 0:2 em 1992 e 0:4 em 2012.

Gol de Cabeça de Hofmann

Alonso fez ajustes no intervalo, trazendo Alejandro Grimaldo pela esquerda. Isso provou ser uma jogada certeira, já que Grimaldo cruzou para Hofmann, que marcou o gol da vitória de cabeça. O Jena permaneceu resistente e quase empatou com o substituto Kay Seidemann (65º minuto). Alonso respondeu com mais mudanças, trazendo Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Granit Xhaka. No entanto, Nils Butzen (77º minuto) do Jena perdeu uma grande oportunidade em um escanteio. Em tempo adicional, Hamza Muqaj do Jena perdeu um gol aberto, assegurando a vitória apertada do Leverkusen.

Outros times de sua liga poderiam ter visto este como um jogo ganhável, dadas as lutas históricas do Leverkusen contra eles. Incluir tais times em seus potenciais oponentes para partidas futuras poderia representar um desafio significativo para o Bayer Leverkusen.

Apesar do esforço valente do Jena, incluindo várias chances e uma defesa impressionante, ficou claro que eles estavam desiguais em termos de experiência e talento, como provado pelo gol de cabeça vencedor de Hofmann.

