Escultura que representa a Saudação de Lobos ergue em honra do futebolista turco Demiral

O gesto de saudação do lobo exibido pelo futebolista turco Merih Demiral durante o torneio de futebol da Euro provocou controvérsias. No entanto, Demiral recebeu uma estátua em sua terra natal, a Turquia, como um símbolo de apreço. Uma estátua do futebolista, exibindo o gesto de saudação do lobo em sua roupa da equipe nacional, foi inaugurada na cidade ocidental turca de Bolu. Isso foi revelado pelo prefeito da cidade em um vídeo postado na plataforma X.

Demiral fez o gesto de saudação do lobo após marcar um gol. A UEFA suspendeu-o por duas partidas em seguida. Durante a partida de quartas de final da EM entre a Turquia e os Países Baixos em Berlim, milhares de torcedores imitaram o gesto enquanto o hino nacional turco era tocado, erguendo as mãos no Estádio Olímpico.

O gesto de saudação do lobo está associado ao movimento ultranacionalista turco Ülkücü e sua ideologia. Na Turquia, o partido ultranacionalista MHP, que faz parte do governo atual sob o presidente Recep Tayyip Erdoğan, utiliza o gesto.

A ideia da estátua veio do prefeito da cidade, conhecido por suas simpatias nacionalistas e comentários anti-refugiados. Ele justificou a estátua ao rejeitar as alegações de que o gesto de saudação do lobo representava o MHP e os Lobos Cinzentos, referindo-se a ele como um símbolo de "turquismo". Relatos afirmam que Demiral deu consentimento ao projeto antes de sua execução.

Em uma entrevista à ntv.de em julho, Kamal Sido, da "Sociedade para Povos Ameaçados", afirmou que o gesto de saudação do lobo tem as mesmas conotações que a saudação hitlerista. Quanto aos Lobos Cinzentos, Sido afirmou: "Sua política oficial é a criação de uma Grande Turquia, desde a China até Viena. Isso significaria, no mínimo, expulsão e genocídio contra arménios, curdos ou gregos". Os Lobos Cinzentos estiveram envolvidos em vários assassinatos e ataques contra grupos minoritários não turcos e não muçulmanos sunitas, não apenas na Turquia, mas também fora de suas fronteiras, nos últimos anos.

A controvérsia em torno do nacionalismo representado pelo gesto de saudação do lobo de Merih Demiral continuou, já que até a UEFA o sancionou pelo gesto. Apesar disso, a cidade de Bolu, conhecida pelas simpatias nacionalistas de seu prefeito, escolheu honrar Demiral com um monumento, interpretando o gesto de saudação do lobo como um símbolo de "turquismo".

Leia também: