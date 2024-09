Escape culinário da aeronave: rato sai do dispensador de refeições a bordo

Incrível incidente durante uma viagem planejada de Oslo para Malaga. A tripulação do voo serviu refeições, mas um rato apareceu em uma das refeições embaladas. Como consequência, o avião fez uma parada inesperada na Dinamarca. Essa informação foi compartilhada pela NRK norueguesa, que falou com um passageiro no voo. Em uma publicação no Facebook, o norueguês Jarle Børrestad relatou que o roedor saltou da embalagem da refeição quando seu companheiro de viagem estava abrindo-a. O avião da SAS estava a caminho de Malaga em uma quarta-feira.

"Não houve caos, mas pessoalmente, eu puxei minhas meias para cima das calças. Não queria que o rato pulasse em mim e entrasse nas minhas calças", contou Børrestad à NRK. "Falei com a comissária de bordo que trabalha aqui, e ela confessou que nunca tinha visto nada assim em seus 40 anos como membro da tripulação de cabine."

De acordo com a NRK, o avião estava cruzando o espaço aéreo alemão quando os passageiros notaram o rato. Em seguida, os passageiros foram alertados pelo sistema de alto-falantes que havia uma ameaça potencial à segurança, o que fez o avião dar meia-volta e pousar em Copenhague. Um representante da SAS confirmou isso ao jornal "Fædrelandsvennen". Parece que esse é o protocolo padrão se houver uma infestação a bordo. De acordo com os relatórios da NRK, os passageiros chegaram a seu destino espanhol no sul com cerca de duas horas e meia de atraso.

Ratos e ratos são raros em aviões, mas podem representar uma ameaça considerável na aviação, já que podem danificar a fiação elétrica do avião.

Leia também: