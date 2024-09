Escalar da borda para o alto?

Após um hiato de 17 semanas, "Tatort" retorna com tudo, ou melhor, com uma montanha de carne. A história se desenrola na cena do rap de Viena, onde a investigação inicial de um assassinato encontra resistência.

O que acontece?

Ted Candy, um promissor rapper de Viena (interpretado por Aleksandar Simonovski, conhecido como "Yugo" no underground), está prestes a fazer sucesso. Carismático, capaz e ambicioso, ele deseja fazer a mudança para uma grande gravadora, deixando para trás seu atual patrono Akman 47 (Murat Seven). Akman é celebrado principalmente na periferia pelo seu estilo ultrapassado de gangsta rap. Quando o corpo sem vida de Ted é encontrado perto do estúdio de Akman após um concerto, as suspeitas imediatamente apontam para as fantasias violentas de Akman se tornando realidade.

Ao confrontar Akman, os detetives Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) e Bibi Fellner (Adele Neuhauser) são recebidos com negativas. Akman afirma que a intensa briga nas redes sociais que antecedeu o assassinato era apenas uma estratégia de marketing para aumentar o alcance de ambos e colaborar mutuamente.

À medida que a investigação aprofunda, o caso fica cada vez mais complexo, e a mãe alcoólatra e afastada de Ted se torna uma peça-chave inesperada do quebra-cabeça.

O que realmente acontece?

"Sua mãe" serve como uma ponte entre o presente e o passado na música rap, tanto para o público quanto para os artistas. De acordo com Yugo, que fez nome para si mesmo na cena do rap, "Os autores e artistas tentaram retratar o hip-hop no aqui e agora enquanto incorporavam elementos de 20 anos atrás. Às vezes funcionou, às vezes não. Por exemplo, uma batalha de rap no estilo '8 Mile' foi planejada, mas não foi possível devido à minha breve intervenção. No mundo de Ted Candy, um evento assim simplesmente não ocorreria."

Momento dispensável?

A sequência de sonho onde os detetives se juntam à própria performance de rap: Ela permanece para sempre uma ideia engraçada e irrealista.

Fator impressionante?

Sutil mas indiscutivelmente satisfatório, o programa reflete lindamente a cena do rap graças à escuta atenta de Yugo pelo roteirista Franziska Pflaum e pelo diretor Mirjam Unger.

Classificação?

Um 7 em 10. "Sua mãe" tem uma trama forte e bem executada, mas infelizmente perde o ritmo na parte do meio.

