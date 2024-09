Erradamente, o Escritório Meteorológico Australiano emitiu um alerta de tsunami.

Os russos estão a afirmar o domínio sobre Wuhledar. No sudeste da Ucrânia, as forças ucranianas estão sob pressão intensa: no ponto onde a frente de Donetsk converge com o setor de Saporishshya, tropas ofensivas russas estão rompendo as barricadas ucranianas. A cidade mineira de Wuhledar, que serviu como baluarte