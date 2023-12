Erling Haaland marca um hattrick recorde e o Manchester City goleia o Manchester United por 6-3

E o fenómeno norueguês fez ainda mais história no domingo, quando se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick em três jogos consecutivos em casa na Premier League inglesa, com a sua equipa a desmantelar o rival Manchester United por 6-3 e a manter-se em segundo lugar no campeonato.

Depois de 52 anos à espera que um jogador marcasse um hat-trick no dérbi de Manchester, o City só teve de esperar seis minutos por outro, quando o herói local Phil Foden completou o seu aos 72 minutos, antes de o United restabelecer alguma respeitabilidade no marcador com dois golos no final.

Haaland, que se transferiu do Borussia Dortmund para o City no verão, marcou 17 golos em 10 jogos, o que faz dele o melhor marcador da Europa, e esteve brilhante contra o United, não só marcando três golos, mas também criando dois golos.

O City abriu o marcador aos oito minutos por intermédio de Foden, que correspondeu a um cruzamento de Bernardo Silva. Haaland não tardou a marcar, primeiro cabeceando para casa após um canto e depois encaixando o passe perfeito de Kevin de Bruyne.

O norueguês foi depois o fornecedor, dando a Foden uma oportunidade fácil para fazer o 4-0 antes do intervalo.

Anthony e Anthony Martial marcaram para o United, fazendo o 4-1, depois o 6-2 e o 6-3, no que foi um dia miserável para a equipa de Erik ten Hag, depois de uma recente recuperação na forma recente da sua equipa.

O City continua a um ponto do Arsenal, mas com Haaland em tão boa forma, a equipa de Pep Guardiola continua a ser a favorita para manter o título da liga, que seria o quinto em seis anos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com