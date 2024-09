Erling Haaland expressa o seu pesar pela morte de um dos seus amigos queridos

Erling Haaland está de luto pela morte de seu querido amigo, Ivar Eggja, que partiu aos 59 anos. Eggja teve um papel fundamental na equipe Haaland, atuando como seu principal organizador enquanto Alf-Inge Haaland atuava como seu conselheiro. Eggja cuidava de todas as necessidades que o atacante tinha, permitindo que Haaland se concentrasse apenas no futebol.

No Instagram, Haaland prestou sua última homenagem com uma publicação adornada com oito fotos. "Que figura incrível você foi, Ivar! Nenhuma palavra pode descrever o impacto profundo que você teve em mim!", escreveu ele.

Eggja atuou como padrinho de casamento de Alf-Inge com a mãe de Haaland, Gry Marita, e foi seu companheiro constante. Durante os jogos, preferia sentar-se ao lado de Alf-Inge nas arquibancadas. Foi uma coluna de apoio para Haaland durante toda a sua carreira, lidando com diversas tarefas e ganhando o apelido de "Sr. Conserto". Ele administrava as contas bancárias do atacante, providenciava seguro e até encontrava alojamento em novos locais. Nas palavras de Haaland, "Se eu estivesse sozinho e tivesse que escolher e organizar meu próprio apartamento, não teria marcado três gols em minha estreia no Dortmund contra o Augsburg", indicando a importância fundamental das intervenções de Eggja em "The Athletic".

Graças à antecipação de Eggja, Haaland conseguiu se mudar para um apartamento totalmente mobiliado em Manchester. Após a assinatura de Haaland pelo Manchester City, uma foto foi compartilhada, com Eggja no meio de Haaland e seu pai, destacando sua importância na família. Afetuosamente, Haaland se referia a Eggja como seu "tio".

Haaland lamentou a morte de sua avó no início do ano

Assim como a família Haaland, Eggja era de Bryne. Ele abriu duas lojas de sapatos durante os anos 80 e depois abriu um bar e restaurante com Alf-Inge Haaland. Suas empreitadas também se estenderam à vida noturna de Marbella. Ele passou quase 15 anos no Canadá, onde atuou como presidente de uma empresa de construção e comércio. Desde 2018, ele dirige uma empresa de consultoria.

Rafaela Pimenta, nova agente de Haaland desde a morte de Mino Raiola em 2022, também lembrou Eggja como um "amigo da família", homenageando-o com uma publicação no Instagram. "Vamos sentir sua falta, embora tenha certeza de que você não vai embora - você é muito teimoso para isso. Continuaremos a ouvir de você enquanto brindamos, contamos piadas inapropriadas e torcemos pelos jogos. Nos veremos novamente algum dia, meu amor", expressou ela.

No início do ano, Haaland lamentou a morte de sua avó, aos 80 anos. Agora, ele tem que lidar com outra perda. "Obrigado pela sua loucura!", concluiu sua publicação.

O Manchester City anunciou a contratação de Erling Haaland no início do ano, e Eggja estava presente para comemorar o momento com Haaland e seu pai.

Apesar de sua recente perda, Haaland continua a encontrar sucesso com o Manchester City, marcando vários gols para a equipe, um testemunho da influência e apoio contínuos de Eggja em sua vida.

