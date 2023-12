Erling Haaland está no bom caminho para bater os recordes da Premier League

O jogador de 22 anos parece escrever um novo recorde de golos sempre que entra em campo e o dérbi de Manchester de domingo não foi exceção.

Com os três golos que marcou na goleada do Manchester City sobre o Manchester United (6-3), Haaland chegou aos 14 golos na Premier League em apenas oito jogos esta época, mais sete do que Harry Kane, que está em segundo lugar na tabela de goleadores do campeonato.

O atacante norueguês também é - de longe - o jogador mais rápido a marcar três hat-tricks na Premier League, aniquilando o recorde de Michael Owen, que era de 48 jogos.

Para se ter uma ideia, Cristiano Ronaldo já marcou três hat-tricks em toda a sua carreira na Premier League.

Com os seus três golos contra o Crystal Palace, o Nottingham Forest e agora contra o United, Haaland é o primeiro jogador a marcar três golos em três jogos consecutivos em casa na Premier League - afastando quaisquer receios de que possa ter tido dificuldades em adaptar-se à equipa do City de Pep Guardiola após a sua transferência do Borussia Dortmund no verão.

O avançado do Liverpool, Mohammed Salah, está prestes a bater o recorde de 32 golos numa temporada de 38 jogos da Premier League e, com o ritmo atual, está também em vias de bater o recorde de Dixie Dean, de 95 anos, de 60 golos na primeira divisão inglesa em 39 jogos.

Contra o United, além dos seus três golos, Haaland também fez duas assistências para Phil Foden, que também marcou três golos.

Depois de marcar o seu primeiro golo de cabeça na sequência de um canto, Haaland fez o seu segundo golo na sequência de um passe perfeito de De Bruyne e fechou o seu hat-trick na segunda parte ao converter um cruzamento de Sergio Gómez - mais uma prova da rapidez com que o norueguês se adaptou ao sistema de Guardiola.

"A qualidade que temos ao lado dele ajuda-o a marcar, mas o que ele está a fazer não fui eu que lhe ensinei", disse Guardiola quando questionado sobre o recorde de golos de Haaland.

"Ele tem instintos incríveis. Vem da mãe e do pai - ele nasceu com isso."

O pai de Haaland, Alf-Inge, jogou pelo City entre 2000 e 2003, enquanto a mãe, Gry Marita Braut, foi campeã norueguesa de heptatlo.

Apesar de estar atualmente em segundo lugar na tabela, atrás do Arsenal, poucos poderão argumentar que o City, que ganhou quatro títulos da Premier League nos últimos cinco anos, parece quase imparável esta época - especialmente agora com a proeza goleadora de Haaland.

Tendo já marcado 29 golos esta época - uma média de quase quatro por jogo - o City continua invicto e está no bom caminho para bater o recorde da equipa na liga de 106 golos numa só época, estabelecido em 2017/18.

"Há algumas coisas que temos de melhorar - no processo estamos a perder algumas bolas fáceis e temos de melhorar isso", disse Guardiola.

"As coisas simples que não estamos a fazer bem. Mas seis golos contra o United, que vinha de uma série de quatro vitórias consecutivas no campeonato, incluindo Arsenal e Liverpool, é muito bom."

Talvez se tenha perdido no brilho do desempenho do Manchester City o que a derrota significou para o United, que perdeu por 6-1 antes dos dois golos de consolação de Anthony Martial.

A derrota no derby foi a terceira derrota do United no campeonato esta época, deixando a equipa em sétimo lugar na tabela. Entre os problemas que o treinador Erik ten Hag enfrenta está o que fazer com Ronaldo, que foi mantido no banco durante todo o jogo.

"Eu não o faria entrar porque estamos a perder por 4-0 e por respeito ao Cristiano, pela sua grande carreira", foi a forma como ten Hag justificou a não entrada de Ronaldo, que ainda não marcou qualquer golo no campeonato esta época, na segunda parte.

O holandês apontou a falta de confiança dos seus jogadores como a razão para o fraco desempenho contra o Man City, que se seguiu a uma série de quatro vitórias no campeonato contra o Liverpool, Southampton, Leicester e Arsenal.

"Nos jogos [anteriores] - sim, há algumas semanas - a nossa equipa estava confiante, havia um bom espírito, havia uma boa vibração e hoje não a trouxemos para o campo desde o primeiro minuto", disse ten Hag.

"A equipa não perdeu a confiança, mas hoje não conseguiu mostrar essa confiança em campo. É possível jogar e nós não o fizemos".

