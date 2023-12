Erling Haaland é a "última peça do puzzle" para o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões?

Jogar na principal competição do futebol europeu é suposto ser difícil. Haaland fez com que parecesse tudo menos isso.

Em setembro de 2019, então com 19 anos, a sensação norueguesa marcou três golos pelo Salzburgo na sua estreia na Liga dos Campeões. Mas este não foi um hat-trick qualquer.

O primeiro golo de Haaland foi marcado ao fim de apenas dois minutos, e ele completou o triplo antes mesmo de o árbitro ter apitado para o intervalo.

Depois de assinar pelo Borussia Dortmund em janeiro de 2020, Haaland não mostrou sinais de abrandamento e começou a bater inúmeros recordes da Liga dos Campeões.

Nenhum jogador na história da competição atingiu 10 golos em menos jogos do que Haaland; tornou-se o primeiro jogador a marcar vários golos em quatro jogos consecutivos; e o norueguês é o jogador mais jovem a atingir 20 golos.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Raúl e Zlatin Ibrahimovic são apenas alguns dos grandes avançados de sempre que marcaram presença na Liga dos Campeões. Mas Haaland superou-os a todos nos primeiros tempos.

E desde a sua estreia na Liga dos Campeões, apenas Benzema e Robert Lewandowski marcaram mais golos do que Haaland.

Não é só na Liga dos Campeões que Haaland tem batido recordes. Marcou três golos na sua estreia pelo Dortmund na Bundesliga e tornou-se o jogador mais jovem a atingir os 50 golos na primeira divisão alemã.

O antigo guarda-redes do Tottenham, Erik Thorstvedt, que foi o primeiro norueguês a jogar na Premier League, diz que estas proezas goleadoras não devem ser uma surpresa.

"Ele é um monstro físico", disse Thorstvedt a Don Riddell, da CNN. "Ele pode correr tão rápido, é brutal fisicamente, pode afastar as pessoas, mas precisa de conhecer os padrões de trabalho do Man City.

"Ele é muito determinado, muito ambicioso. Tem os seus próprios treinadores a trabalhar no seu físico... Acho que os avançados são uma raça especial, só querem marcar golos e acho que ele quer ganhar a Bota de Ouro e acho que quer ganhar a Bola de Ouro um dia."

Agora que a transferência de Haaland para o Manchester City está confirmada, pondo fim a uma das sagas de transferências mais disputadas dos últimos tempos, é fácil imaginar os treinadores e os defesas adversários a perderem o sono com a perspetiva de o defrontarem.

Afinal de contas, o City é uma equipa que marcou o maior número de golos da Premier League esta época - 89, juntamente com o Liverpool - sem ter um avançado de renome.

Em alguns momentos - nomeadamente no crucial empate a 2-2 com o Liverpool no Etihad -, os espectadores lamentaram a falta de um "número 9" do City para concretizar as inúmeras oportunidades criadas pela equipa de Pep Guardiola.

Embora isto seja talvez uma simplificação exagerada de alguns dos problemas do City no ataque, há certamente ocasiões em que um jogador com as capacidades de Haaland teria beneficiado na frente da baliza.

Mas jogar para Guardiola pode ser notoriamente complicado. O espanhol é conhecido por ser uma das maiores mentes tácticas da história, com alguns jogadores - veja-se Jack Grealish esta época - a terem dificuldades em se adaptarem à filosofia e ao estilo de Guardiola.

Embora Haaland sem dúvida possua os atributos físicos para prosperar na Premier League, Thorstvedt diz que a adaptação ao estilo de Guardiola pode ser mais complicada.

"Ele vai marcar golos, claro, muitos golos, mas também tem de se adaptar à forma de pensar do Pep, à forma de jogar do Man City", diz. "Há outros na equipa que são melhores com a habilidade, o controlo próximo, a rotação quando os jogadores se movimentam pelo campo.

"Ele [Haaland] consegue fazer isso, mas não tão bem como os outros. "Também é justo perguntar: até que ponto o Man City pode melhorar? Quer dizer, será que conseguem mesmo somar assim tantos pontos na Premier League? Conseguirá marcar assim tantos golos?

"Mas penso que ainda há algumas margens a ganhar e, obviamente, o mais importante é a Liga dos Campeões. Se ganharem a Liga dos Campeões na próxima época com o Erling na equipa, é óbvio que toda a gente vai apontar para ele como a última peça do puzzle. Finalmente, conseguiram-no e conquistaram o troféu".

Enquanto Thorstvedt diz que Haaland "está ansioso" por trabalhar sob as ordens do "génio do futebol" Guardiola, o seu colega de equipa no Dortmund, Marco Reus, viu em primeira mão, durante mais de dois anos, o incrível potencial que o jogador de 21 anos trará ao Manchester City.

A equipa de Guardiola voltou a cair de forma espetacular na Liga dos Campeões desta época, sofrendo dois golos em dois minutos no final dos 90 minutos - e novamente no início do prolongamento - ao ser eliminada pelo Real Madrid.

Houve oportunidades para o City no final da segunda mão dessa semifinal que é difícil imaginar Haaland a desperdiçar e Reus descreve o conjunto de capacidades do avançado como sendo exatamente o que a equipa de Guardiola precisava naquele momento em que as coisas começaram a desmoronar-se.

"Energia. Muita energia", disse Reus a Darren Lewis, da CNN, sobre os atributos de Haaland. "Muitas coisas positivas, confiança. Quando se é um jogador jovem, é-se despreocupado, não se preocupa tanto. Quando ele chegou, vimos a sua energia, que (...) de facto aumentou.

"É claro que ele também se tornou um pouco mais experiente com o tempo, porque já jogou muitos jogos. Tem, sem dúvida, potencial para ser um dos melhores avançados do mundo. Ainda é incrivelmente jovem. Tem muito pela frente".

