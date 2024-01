Erling Haaland bate vários recordes e continua a sua série de golos na Liga dos Campeões

Com mais um golo no empate do Borussia Dortmund com o Sevilha (2-2) na Liga dos Campeões, na terça-feira, o jovem avançado escreveu uma nova página nos livros de recordes da competição, com a equipa alemã a vencer por 5-4 no agregado e a chegar aos quartos de final.

Nenhum jogador na história da competição atingiu a marca de 20 golos em menos jogos. Haaland fê-lo em apenas 14 jogos, batendo o anterior recorde de Harry Kane, que conseguiu o feito em 24 partidas.

O internacional norueguês é também o jogador mais jovem de sempre a marcar em seis jogos consecutivos da Liga dos Campeões e ninguém marcou mais golos do que ele na competição desde a sua estreia em 2019.

Ultrapassou também o atual treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, como melhor marcador de sempre da Noruega no torneio mais prestigiado do futebol europeu.

É um conjunto de estatísticas de que qualquer jogador se orgulharia, quanto mais um jovem de 20 anos.

"O Erling é extraordinário. Estamos contentes por termos mais dois jogos da Liga dos Campeões para ele continuar a marcar", disse o treinador do Dortmund, Edin Terzic, depois de a sua equipa ter passado aos quartos de final.

Pênalti polêmico

Depois de uma derrota dececionante contra o rival Bayern de Munique no domingo - um jogo em que Haaland marcou dois gols - o Dortmund parecia determinado a manter a vantagem de 3 a 2 no jogo de ida contra o Sevilla.

A equipa alemã aumentou a sua vantagem na primeira parte, quando Haaland rematou para a baliza após um corte do capitão Marco Reus.

O avançado norueguês aumentou a sua vantagem de pénalti após um período de jogo controverso.

Haaland pensou que tinha marcado um belo golo sozinho logo após o recomeço, mas o VAR anulou o seu esforço depois de detetar uma falta cometida pelo avançado. Por incrível que pareça, o VAR concedeu um pênalti ao Dortmund por uma falta cometida anteriormente contra o jovem, minutos antes.

O drama não parou por aí.

O guarda-redes Yassine Bounou defendeu a tentativa de penálti de Haaland e, na sequência, bloqueou bem o ressalto, mas o árbitro ordenou a repetição do penálti depois de o VAR ter visto o guarda-redes do Sevilha a sair da sua linha.

Na segunda tentativa, Haaland bateu um penálti quase idêntico, que por pouco não passou por baixo da mão estendida de Bounou.

O árbitro, que não se importava com os festejos de Bounou depois de ter defendido o seu primeiro remate, provocou o guarda-redes, que fugiu a correr para festejar, com vários jogadores do Sevilha a perseguirem o norueguês.

A equipa espanhola respondeu com dois golos na segunda parte, mas não foi suficiente e o Dortmund venceu no agregado.

Com 10 golos já marcados na presente temporada, resta saber quantos mais Halaand irá somar à sua conta, à medida que o Dortmund se aproxima da fase a eliminar.

Cristiano Ronaldo detém o recorde de mais golos numa temporada da Liga dos Campeões - marcou 17 na campanha de 2013-2014.

