Destaques da história

Erin Walker sobre os altos e baixos da vida de uma mulher do PGA Tour

Erin Walker é mulher do jogador do PGA Tour Jimmy

Erin diz que é a Directora Executiva da Equipa Walker

É uma saltadora amadora de sucesso

Erin é uma voz viva e muitas vezes franca nas redes sociais, uma escritora acérrima da imprensa especializada em golfe e autora de um blogue chamado Tour Wife Travels, que durante vários anos foi um diário de viagem sobre a vida no circuito profissional de golfe.

A sua biografia no Twitter diz o seguinte: "Observadora profissional de golfe. Saltadora amadora de espectáculos. Casada com @jimmywalkerPGA. Eu sou opinativa. Ele não é".

Uma animada e longa conversa telefónica com a CNN a partir do Utah confirma isso mesmo.

Até ao ano passado, Erin passava cerca de 30 semanas por ano na estrada com Jimmy, tendo renunciado ao seu próprio sonho de ir para a faculdade de direito.

Mas, em vez de se acomodar a uma vida de luxo num hotel, a licenciada em jornalismo, publicidade e marketing assumiu o papel de diretora-geral da Team Walker.

Entre as suas "muitas funções" contam-se a de controladora financeira, revisora de contratos, planeadora de viagens, organizadora de eventos, guru do swing, principal motivadora, psicóloga, esposa e mãe.

"Sou eu quem dirige o barco dele. Faço tudo o resto, facilitando ao máximo as coisas para o Jimmy, para que ele só tenha de ir jogar golfe."

'Aventureiro'

O casal, sediado em Boerne, Texas, viajou pelo circuito a tempo inteiro numa caravana quando os filhos, Mclain (agora com sete anos) e o irmão mais novo Beckett (quatro), eram mais novos. O jardim de infância reduziu as viagens, mas Jimmy continua a utilizar a caravana durante algumas semanas. Tem um motorista porque o treinador Butch Harmon é "muito contra" que ele pegue no volante sozinho (demasiado stressante).

"É uma casa sobre rodas", diz Erin. "Temos a nossa própria cama, as nossas próprias almofadas, uma máquina de lavar e secar roupa, uma máquina de lavar louça, um frigorífico americano, quatro televisões, os miúdos têm beliches, temos quatro pares de botas de chuva, coisas que não se podem levar de semana para semana.

"Acho que é preciso ser um pouco aventureiro porque há sempre alguma coisa partida."

No Masters, estacionam do outro lado da rua do Augusta National.

"O Augusta é espetacular", diz Erin. "O Jimmy entra todos os dias e é ótimo para os rapazes terem um pátio enorme para poderem chutar uma bola de futebol ou jogar basebol. Para nós, faz sentido."

Como se a vida não fosse já um malabarismo suficiente, Erin integra a sua paixão pelos saltos de obstáculos, competindo em cerca de 15 eventos por ano nos EUA.

O facto de manter os cavalos com o seu treinador na Virgínia acrescenta outro nível de complexidade à operação.

"É difícil, não tenho muita prática", diz ela. "Apareço nas exposições e espero que corra tudo bem. Felizmente, sou suficientemente atlética, mas é difícil. Quero ser melhor e dar saltos maiores, mas tenho de ajustar as minhas expectativas.

"Mas tenho a sorte de ter um marido que me apoia, porque para mim tenho de ter um passatempo e fazer um pouco as minhas coisas."

'Lista de desejos'

A paixão de Erin vem dos seus pais, ambos esquiadores de competição em Utah na década de 1970. O seu pai, Mark Stiegemeier, foi campeão mundial de esqui de estilo livre em 1975, e ela e o seu irmão mais novo, Sean, cresceram a fazer corridas de esqui, cruzando-se ocasionalmente com uma jovem Lindsey Vonn.

Em 2015, Erin passeou em Augusta com Vonn, na altura namorada de Tiger Woods, e trocaram histórias de amigos comuns.

As vantagens óbvias de um marido golfista profissional de sucesso são as riquezas - os ganhos da carreira de Walker estão a norte de 23 milhões de dólares - e as regalias que vêm com a fama.

Erin fez uma viagem VIP para o Kentucky Derby este ano, enquanto McIlain pôde conhecer os seus heróis pilotos de Nascar quando Jimmy participou no dia da imprensa da PGA dos EUA como atual campeão. Há também a tradição do Masters de os parceiros e filhos vestirem os fatos brancos para serem caddie na competição de par-três de quarta-feira.

Depois, há as viagens ao estrangeiro e a camaradagem dos eventos de equipa, como um dia "histérico" das esposas a comer lulas e outros alimentos não identificados durante a Presidents Cup de 2015 em Incheon, na Coreia do Sul.

Ou a eletricidade em torno do primeiro tee, semelhante a um estádio, na manhã de abertura da Ryder Cup de 2014 em Gleneagles. "Foi uma sensação incrível", diz ela. "Mesmo agora sinto-me arrepiada. Nunca mais se quer perder outra".

'Pele grossa'

Mas as desvantagens deste estilo de vida não vêm dos problemas de viagem ou do tempo de separação, mas de um lado inesperado. Os meios de comunicação social, uma força para o bem utilizada da forma correcta, tornaram-se a maior prova da vida em digressão. Provocou vários "solavancos na estrada", diz ela.

"Eu sabia que quando casei com o Jimmy ele ia viajar, sabia que quando tivéssemos filhos ele ia viajar e eu ia ser mãe solteira por pouco tempo, por isso não posso dizer que isso seja exatamente negativo", afirma.

"Mas quanto maior é o nosso nome, mais as pessoas nos querem deitar abaixo, o que eu não compreendo. As pessoas têm as suas suposições e não há recurso para o que as pessoas dizem.

"Até alguém tão popular como o Rickie [Fowler] tem os seus inimigos. Eu penso: 'O que queres dizer com Rickie? Ele é o gajo mais simpático que há.'"

Erin diz que ambos tiveram de desenvolver uma pele mais grossa e admite que teve de "refrear" o instinto de disparar respostas a todos os detractores. "Sou muito politicamente correcta", diz ela.

"Não vou dizer coisas que o vão irritar a ele e aos seus patrocinadores, mas vou dizer coisas que se aplicam à nossa vida quotidiana".

"Ela faz um bom trabalho. Ela defende-me", disse Jimmy, de 38 anos, à CNN no British Open em Royal Birkdale, onde partilhava uma casa de "fraternidade" com o eventual campeão Jordan Spieth, Rickie Fowler, Justin Thomas e Zach Johnson.

Stress e observação de estrelas

Para algumas esposas do Tour, a vida no paraíso de outra pessoa nem sempre é um mar de rosas.

Erin conhece outros cônjuges que desistiram da ambição de serem advogados, dentistas e até jogadores de golfe profissionais para apoiar o seu parceiro.

Ela diz que pode empatizar "1000%" com Brittany Horschel, esposa do jogador do PGA Tour Billy Horschel, que recentemente admitiu ser alcoólica e passou dois meses num centro de tratamento na Flórida. Está sóbria há mais de um ano, mas diz que o alcoolismo foi agravado pela solidão de cuidar de uma filha bebé na estrada.

"Toda a gente lida com o stress de uma forma diferente", diz Erin, que conheceu Jimmy quando era voluntária num evento de segundo nível em Salt Lake City, em 2004.

"Consigo perceber perfeitamente como é que - especialmente partindo do ponto em que ela estava, uma excelente jogadora de golfe universitária - ter de repente de pensar: 'OK, estou a desistir do meu sonho para ir apoiar o teu sonho'. É uma transição enorme.

"É por isso que os cavalos têm sido tão importantes para mim. Dão-me um escape positivo.

"Aplaudo muito o Billy e a Brittany por terem contado a sua história."

Erin acredita que é vital para os jogadores terem outros interesses para além do golfe.

O de Jimmy é a astrofotografia, e já ganhou prémios por isso. Por três vezes, a NASA fez das suas fotografias a foto astronómica do dia

"Adoro o facto de ele ter um passatempo para além dos carros e do vinho, porque todos os golfistas profissionais gostam de carros e de vinho", diz ela.

"Isto é algo que é único e dá-lhe uma forma de se afastar do golfe, ser criativo e encontrar o seu lugar zen.

"Dá-lhe uma perspetiva sobre tudo. Há coisas muito mais importantes a acontecer lá fora do que o golfe e fazer birdies e bogeys."

Lidar com a doença de Lyme

As noites que Jimmy passa ao telescópio - e no campo de golfe e no campo de tiro - têm sido reduzidas desde novembro, pois tem lutado contra uma doença debilitante que lhe tem minado as forças.

Em abril, foi-lhe finalmente diagnosticada a doença de Lyme, uma infeção bacteriana transmitida por carraças infectadas.

Walker disse ao PGA Tour que a doença "faz-nos sentir como se tivéssemos gripe. Não há força. Não tenho nada. E ela vem e vai em ondas. Nunca se sabe quando é que vai aparecer".

Está a tomar um cocktail de medicamentos e vitaminas e disse à CNN em Royal Birkdale que estava a funcionar a "75-90%".

"Não me sinto eu próprio, não me sinto forte", disse.

"Tem sido difícil", acrescentou Erin, que se tornou uma ativista vociferante, alertando as pessoas para terem cuidado com as carraças.

"O Jimmy não é de falar muito e não é de se queixar, por isso não vai ser ele a dizer: 'isto deu-me cabo do coiro este ano', mas deu.

"Tem afetado o seu humor, porque não se sente bem, e isso é um desgaste para a relação e para os filhos. Estou contente por estarmos a ir na direção certa e por ele começar a sentir-se melhor."

Erin teve de acrescentar farmacêutico e enfermeiro à sua longa lista de funções.

Mas não tente dizer-lhe que tudo o que ela faz é ir às compras e ao spa

