Erik ten Hag vai "lidar" com a saída prematura de Cristiano Ronaldo durante a vitória por 2-0 sobre o Tottenham

Ronaldo, que tem tido pouco tempo de jogo sob o comando de Hag e tentou forçar uma saída do United antes do início da época, não foi utilizado no jogo de quarta-feira.

Em vez de ficar até ao apito final, o avançado português desceu o túnel quando faltavam alguns minutos para o final do jogo em Old Trafford - pouco depois de ten Hag ter feito entrar Christian Eriksen e Anthony Elanga.

"Não presto atenção (a isso) hoje, amanhã tratamos disso", disse o treinador holandês aos jornalistas, quando questionado sobre a saída precoce de Ronaldo. "Quero concentrar-me nesta equipa. Foi um desempenho magnífico".

Ronaldo pareceu insatisfeito quando foi substituído aos 72 minutos do empate 0-0 do United contra o Newcastle no domingo, uma decisão que Hag disse ter tomado para manter seus atacantes frescos antes de uma série de jogos movimentados.

Nas oito partidas que disputou até agora nesta temporada - seis das quais saindo do banco de reservas - Ronaldo marcou apenas um gol.

Em declarações à BBC, o antigo avançado inglês Gary Lineker disse que era "inaceitável" e "muito mau" que o jogador de 37 anos abandonasse o jogo mais cedo.

Contra o Tottenham, o remate desviado de Fred deu ao United a vantagem no início da segunda parte, antes de Bruno Fernandes aumentar a vantagem da equipa da casa a partir do limite da área.

Foi em grande parte graças à excelência do guarda-redes dos Spurs, Hugo Lloris, que o United só marcou dois golos, subindo para o quinto lugar na tabela da Premier League com a vitória.

Numa época de altos e baixos, a equipa de Ten Hag soma vitórias contra o Tottenham, o Liverpool e o Arsenal, bem como derrotas humilhantes contra o Brentford e o Manchester City.

No sábado, o Tottenham desloca-se a casa do Chelsea e, em casa, do Newcastle.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com