- Equipes especializadas utilizam grandes coleções de antigas fotografias aéreas para tarefas de eliminação de bombas.

O Kampfmittelräumdienst (KMRD) no estado de Hessen tem acesso a centenas de milhares de imagens aéreas históricas da Segunda Guerra Mundial. Essas imagens foram tiradas por pilotos americanos e britânicos que sobrevoaram sites de bombardeio novamente para fins de monitoramento. Durante a década de 1990 e início dos anos 2000, essas imagens aéreas foram tornadas públicas pelos Aliados, e Hessen adquiriu mais de 60.000 delas, de 1941 a 1945, com o direito de analisá-las.

A presidência do governo em Darmstadt recebe cerca de 6.000 consultas por ano de construtores e desenvolvedores, questionando se há a possibilidade de presença de munições não detonadas (MND) em suas propriedades. Em resposta a essas consultas, o KMRD em Hessen avalia os dados de imagem aérea. Qualquer localização de munições descoberta também é inserida em um banco de dados, facilitando o acesso para futuras perguntas e pesquisas relacionadas a MND.

Se houver suspeitas de MND, os proprietários de propriedades são obrigados a contratar um serviço privado de remoção de MND, por conta própria, para escanear a área com equipamentos especializados. Se eles encontrarem uma bomba, devem informar imediatamente o KMRD, que é a única equipe autorizada a lidar com a situação de forma segura - nesse caso, o estado de Hessen assume os custos envolvidos. A sede do KMRD Hessen fica dentro da presidência do governo em Darmstadt.

Os dados de imagem aérea analisados pelo KMRD em Hessen podem fornecer informações valiosas para investigações de MND em cidades como Darmstadt. De fato, numerosos potenciais locais de MND foram identificados e documentados pelo KMRD em Hessen através da análise de imagens aéreas históricas de Hessen.

Leia também: