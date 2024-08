- Equilíbrio dos rendimentos das culturas: diminuição da qualidade do trigo e diminuição dos preços de mercado

Camponeses na Turíngia estão lidando com safras mais baixas este ano e esperam preços mais altos de grãos como resultado. Em particular, o trigo, parte do qual não atingiu os padrões de padaria, e a colza estão sendo afetados, segundo Klaus Wagner, presidente da Associação de Agricultores da Turíngia, em Buttstädt, distrito de Sömmerda. De acordo com a Ministra da Agricultura da Turíngia, Susanna Karawanskij (Esquerda), as safras para 2024 estão abaixo das do ano passado, exceto pela cevada, que atende principalmente aos padrões de cervejaria. Os fruticultores da Turíngia também relataram perdas significativas.

Os preços atuais de grãos na Europa, que não aumentaram apesar das más perspectivas de colheita na UE e nos EUA, causaram mais preocupação do que as safras mais baixas deste ano, disse a ministra.

As razões para a colheita de grãos mais baixa incluem uma noite de geada com temperaturas de menos 10 graus Celsius no final de abril e excesso de umidade em algumas fases de crescimento do grão, levando a infestação fúngica em alguns campos. "Tivemos muito água este ano", disse Wagner, lembrando de secas passadas.

De acordo com a Oficina de Estatística da Turíngia, o grão foi plantado em cerca de 328.500 hectares neste ano, uma queda de dois por cento em relação ao ano anterior. O principal cultivo de grãos no estado é o trigo de inverno, cobrindo uma área de 167.900 hectares, uma queda de 11 por cento em relação a 2023. Também se espera uma boa colheita de forragem, como milho.

Muitos cultivos de trigo tiveram baixos valores de proteína, de acordo com Wagner. Isso é um problema, já que a Turíngia é conhecida pela cultura de trigo de elite e de qualidade para padarias e a indústria alimentar. Wagner culpou não apenas o clima, mas também a fertilização reduzida. Ele pediu por regras práticas para fertilização e proteção de plantas.

A geada em abril afetou especialmente a cevada de inverno e a colza durante a floração, resultando em fewer ou no grão formado. Na colza, houve perdas locais de mais de 80 por cento devido à chuva de verão que fez os pódios maduros racharem.

Karawanskij se referiu aos custos operacionais aumentados das empresas agrícolas. Os fertilizantes contendo fósforo são especialmente caros. Portanto, é importante que os governos federal e estadual concordem com mais reciclagem de fósforo a partir de lodo de esgoto, já que muitas estações de tratamento de águas residuais municipais na Turíngia poderiam ser utilizadas para recuperação regional de fósforo para fertilizantes no futuro.

A colheita de maçãs é esperada em 3,9 toneladas por hectare, o que é 87 por cento menor que a safra do ano passado. Para cerejas doces, ameixas e damascos, as perdas são em torno de 80 por cento, e para vinho, 60 por cento. As empresas podem solicitar auxílio de emergência desde 26 de agosto, com inicialmente dois milhões de euros disponíveis para apoiar empresas ameaçadas de existência de frutas e vinhas.

As previsões atuais apontam que cerca de 2,2 milhões de toneladas de grãos serão armazenadas nos celeiros da Turíngia, uma queda de nove por cento em relação à média de longo prazo, de acordo com os cálculos da Oficina de Estatística da Turíngia.

Fazendeiros em outras regiões também podem experimentar safras mais baixas devido a condições climáticas semelhantes, o que pode levar a um possível aumento dos preços dos grãos na Europa. O uso de fertilizantes alternativos poderia ajudar a reduzir a dependência de opções caras de fertilizantes contendo fósforo, potencialmente aliviando parte da carga financeira para os agricultores que enfrentam custos mais altos.

