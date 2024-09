- Entre os relâmpagos e os trovões, a Luna Rossa vence o titular da regata.

O dia mais eletrizante até agora na etapa de Barcelona da America's Cup ocorreu durante a rodada dos desafiantes da 37ª edição. A equipe suíça Alinghi Red Bull Racing, até então sem vitórias, conseguiu sua primeira vitória contra a equipe francesa Orient Express Racing Team. Essa vitória marcou o início da segunda rodada, uma fase "Round-Robin" duplo, onde cada equipe enfrenta as outras duas vezes. Se as duas equipes com menos vitórias, cada uma com apenas um ponto de vitória, mantiverem sua posição até o final da rodada principal, um duelo decisivo de desempate será realizado para determinar qual equipe avança para as semifinais, com a outra sendo eliminada em 8 de setembro.

Um preview da 37ª America's Cup, que começará em 12 de outubro, foi fornecido pelos pesos pesados da Nova Zelândia e da Itália. A equipe da Nova Zelândia, defendendo seu título na fase inicial da Copa Louis Vuitton, não afetou a competição entre os cinco desafiantes que buscam as quatro vagas nas semifinais. Esses duelos servem apenas como referência para todas as equipes e espectadores.

Italians superam defensores da Copa

Pela primeira vez, os italianos venceram os Kiwis. A corrida começou com uma fase de partida tensa e uma manobra ousada e bem-sucedida dos italianos. Mais tarde, o "Taihoro" da Nova Zelândia perdeu contato com seus flaps. A equipe defensora da Copa não conseguiu fechar a lacuna. O duelo terminou dramaticamente. Um raio atingiu a água perto da "Luna Rossa" mais cedo na corrida. Os dados de navegação do percurso apresentaram falhas momentâneas a bordo. Após a corrida, o copiloto Francesco Bruni declarou: "Finalmente, nós superamos os Kiwis! Vencer em um dia tão desafiador torna a vitória ainda mais doce." As corridas agendadas restantes foram adiadas para o dia seguinte.

Nesse contexto de corridas da America's Cup, se outra equipe desafiante conseguir vencer a equipe defensora da Nova Zelândia, eles se juntarão aos italianos na garantia de uma vaga nas semifinais, com a outra equipe perdedora sendo eliminada. Apesar de suas vitórias anteriores, tanto a Nova Zelândia quanto a Itália fazem parte do grupo maior de equipes que disputam as quatro vagas nas semifinais, com outras equipes tendo a oportunidade de garantir sua classificação nas rodadas seguintes.

Leia também: