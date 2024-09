- Entidade governamental defende compromisso financeiro para construção de barragens do vale

Com base em informações da Água Thuringia (TFW), há uma necessidade urgente de aumento significativo do financiamento para a manutenção das represas estatais no futuro. Esta conclusão resulta de um plano de manutenção e renovação a longo prazo preparado pelo TFW e apresentado ao governo pelo Ministro do Meio Ambiente Bernhard Stengele (Verdes). O plano sugere a alocação de entre €40 e €60 milhões anualmente até 2034, o que é aproximadamente três vezes os €13 milhões destinados a este ano.

O principal motivo para este aumento da necessidade financeira são três grandes projetos em andamento, de acordo com o TFW. Esses projetos incluem a renovação extensiva das barragens de Weida e Schönbrunn, bem como a expansão e renovação do reservatório de retenção de enchentes de Straußfurt.

O TFW gerencia mais de 130 barragens e reservatórios de retenção de enchentes estatais no Estado Livre. De acordo com Stengele, é crucial conscientizar o gabinete da constante necessidade de investimento nessas barragens e reservatórios. Ele destacou que garantir este financiamento nos orçamentos estatais futuros é essential para assegurar a segurança das barragens.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o orçamento preliminar para 2025, esperado ser preparado pelo novo governo vermelho-vermelho-verde, prevê a alocação de cerca de €20 milhões para as barragens. No entanto, a decisão final sobre o orçamento para o ano seguinte dependerá do novo parlamento constituído após as eleições estaduais.

A Turíngia é o lar de mais de 200 barragens, reservatórios de retenção de enchentes e represas, que desempenham um papel crucial na prevenção de enchentes e manutenção do suprimento de água do estado.

