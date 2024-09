Entendido, reformularei o texto:

08:16 Estratégias de Defesa: Resposta de Putin ao Lançamento de Armas Ocidentais

O presidente ucraniano Zelensky tem defendido há algum tempo o lançamento de mísseis de longo alcance para atingir posições militares russas. Atualmente, os EUA e o Reino Unido estão deliberando sobre essa proposta juntos. Não surpreendentemente, o Kremlin reagiu rapidamente. O presidente russo Putin emitiu um aviso ao Ocidente.

08:00 Compartilhando Conhecimento: Rússia Oferece Insights sobre Armas Ocidentais

A Rússia está oferecendo para compartilhar suas insights sobre armas ocidentais sendo utilizadas no conflito na Ucrânia, segundo o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, em uma conferência de segurança na China, de acordo com a agência de notícias russa RIA. A Rússia alega ter conhecimentos significativos sobre como contra-atacar vários sistemas de armas ocidentais, uma expertise que eles estão dispostos a compartilhar com seus parceiros. Os conflitos em andamento levaram a avanços nas técnicas de guerra moderna, com armas russas provando ser capazes de neutralizar armas ocidentais.

06:45 Operações de Espionagem Domésticas: Ucrânia Prende Pirômanos que Trabalhavam para a Rússia

Cinco indivíduos foram presos pelos serviços de inteligência doméstica da Ucrânia sob suspeita de terem realizado ataques incendiários em Kyiv a serviço de uma agência de espionagem russa. Os acusados são alegadamente responsáveis por atear fogo a cinco veículos militares e distribuir material de propaganda com o objetivo de descreditar as forças armadas. Esses homens, originários de diversas regiões da Ucrânia, procuraram ganhar dinheiro explorando oportunidades de emprego na capital. Eles foram recrutados por agentes russos via Telegram e, em troca de uma compensação prometida que nunca foi paga, forneceram provas em vídeo de suas atividades.

05:12 Luto Familiar: Rabino Ucraniano Perde Filho Adotivo na Guerra

O rabino-chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, que morreu durante a invasão russa. Um serviço memorial foi realizado em Kyiv na quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros para homenagear o homem de 32 anos, que estava desaparecido desde meados de julho e cuja morte foi confirmada posteriormente. Samborskij se tornou pai de uma filha em maio, como Asman compartilhou nas redes sociais. Asman havia adotado Samborskij quando ele tinha dez anos. Sua última comunicação foi em 17 de julho.

04:47 Encontro Japonês com Caças Russos

A Força de Autodefesa do Japão teve que enviar caças para interceptar dois aviões russos que se aproximaram do país. Ambos os aviões evitaram entrar no espaço aéreo japonês, mas permaneceram na região sul de Okinawa por várias horas. Após concluir sua jornada, os caças russos cruzaram as Curilas, uma área disputada entre Japão e Rússia, de acordo com o ministério da defesa.

03:32 Moscou Acusa EUA de Contenção da Rússia e China

O vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, expressou suas preocupações durante uma conferência de segurança na China sobre a política de contenção dos EUA contra tanto a Rússia quanto a China. Ele afirmou que o Ocidente está se preparando para potenciais guerras na Ásia ao formar novas alianças de segurança na região. Moscou e Pequim, por outro lado, apoiam a criação de uma ordem mundial multipolar justa e equilibrada baseada na igualdade e no respeito mútuo.

00:58 Incidentes Marítimos: Navio Civil Hitado por Mísseis no Mar Negro

A Marinha Ucraniana relatou um suposto ataque aéreo russo contra um navio mercante civil no Mar Negro. O barco, registrado sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava transportando trigo do porto de Chornomorsk para o Egito quando foi atingido por um míssil antinavio, supostamente lançado por um bombardeiro Tu-22. Embora o navio estivesse localizado fora das águas territoriais ucranianas, um relatório da BBC afirmou que ele estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia no momento do incidente.

00:00 Incidentes Trágicos na Linha de Demarcação: Soldado Moldavo Morto

Um soldado moldavo morreu enquanto estava em serviço na linha de demarcação com a Transnístria, em circunstâncias não esclarecidas. O Ministério da Defesa da República da Moldávia relatou que o soldado foi morto por um tiro de sua própria arma. As autoridades estão conduzindo uma investigação aprofundada do incidente para elucidar as circunstâncias da morte do soldado. Soldados de ambos, Moldávia e Transnístria, além de tropas russas, têm mantido uma presença na linha de separação desde o conflito de 1992, após a dissolução da União Soviética.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer rejeita a afirmação do presidente russo Putin de que a entrega de armas de longo alcance pelo Ocidente para ataques em solo russo equivale à participação da NATO no conflito. Starmer defende o direito da Ucrânia à autodefesa. O Reino Unido apoia firmemente esse direito e oferece oportunidades de treinamento nesse contexto. No entanto, Starmer esclarece que o Reino Unido não busca conflito com a Rússia; esse não é seu objetivo. Mais informações aqui.

01:09 Anterior Embaixador dos EUA em Kyiv: Harris Intensificaria o Apoio à Ucrânia

12:27 Zelensky Agradece Ajuda Militar da Estónia

O Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o Presidente Estónio Alar Karis em Kyiv, agradecendo-lhe pelo apoio militar. A Estónia comprometeu-se a alocar 0,25% do seu PIB anual para apoiar as necessidades de defesa da Ucrânia. A sua conversa também se centrou na reconstrução do país e nas suas aspirações à UE. Além disso, a Primeira-Ministra da Letónia, Evika Silina, prometeu mais ajuda durante a sua reunião com Zelensky.

23:19 BND Não Obrigado a Compartilhar Avaliação sobre Ucrânia com Jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se rotulou uma vitória militar ucraniana como desafiadora ou impossível em discussões privadas. Os nomes dos meios de comunicação que participaram nestas discussões não precisam ser revelados, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo Federal em Leipzig. O pedido de uma ordem temporária do jornalista foi principalmente rejeitado. No entanto, o BND deve revelar o número de discussões individuais sigilosas sobre a situação militar na Ucrânia neste ano. O jornalista, repórter de um jornal diário, apresentou o recurso urgente após um artigo de maio. O artigo noticiou que um político do CDU teria disseminado avaliações negativas do BND sobre a situação militar na Ucrânia para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Defendem o Uso de Armas de Alcance Longo Contra a Rússia

Políticos da coligação do trânsito defendem a permissão a Kyiv para empregar armas de alcance longo contra alvos russos. É apropriado e está de acordo com o direito internacional atacar alvos militares na Rússia com mísseis ocidentais de alcance longo, afirma o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, ao T-Online. Roth sugere como possíveis alvos militares russos para armas de alcance longo bases aéreas, centros de comando ou instalações de lançamento. Esses locais permitem os "ataques cruéis contra alvos civis ucranianos", que podem ser mais eficazmente desmantelados lá. O presidente do comité de defesa, Marcus Faber do FDP, defende a autorização para "atingir aeroportos militares russos com mísseis de alcance longo como ATACMS e Storm Shadow, uma medida que já deveria ter sido tomada". O político verde Anton Hofreiter destaca que "a Rússia aterroriza a população civil ucraniana diariamente com ataques de mísseis a hospitais, edifícios residenciais e o fornecimento de energia". Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, a Ucrânia deve ser autorizada a atacar sites militares em território russo com armas de alcance longo.

21:35 Vance Debate os Planos da Ucrânia de Trump

De acordo com o candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance, a estratégia de Donald Trump para pôr fim à guerra russa poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada especial entre a Ucrânia e a Rússia. Em uma entrevista com o produtor de televisão Shawn Ryan, Vance explica que Trump poderia trazer russos, ucranianos e europeus à mesa de negociações para "explorar as perspectivas de uma solução pacífica". "Acho que ele poderia alcançar uma resolução muito rapidamente", diz Vance. Trump tem demonstrado uma simpatia inabalável pelo Presidente russo Vladimir Putin e sua crítica contínua ao apoio dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirmou que poderia pôr fim à guerra em 24 horas se reeleito, embora não ofereça detalhes.

21:03 "Somos Russos. Deus está conosco" - Procissão Fascista em São Petersburgo

Eles não podem argumentar contra, mas também não podem desmenti-lo: "Somos Russos. Deus está conosco", gritam nacionalistas e ultra-direitistas russos marchando por São Petersburgo. E novamente e novamente, eles gritam: "Avante, russos!" Sua marcha coincide com a comemoração do translado de relíquias de Alexander Nevsky, celebrado como herói nacional e santo ortodoxo.

20:28 Propagandista Russo: "A barreira ideal deveria ser o Atlântico"

O sensacional apresentador de televisão russo Vladimir Solovyov acredita que a Rússia não deveria parar na subjugação da Ucrânia. "Acredito que a barreira ideal deveria ser o Atlântico. Uma barreira natural", diz ele. "O local perfeito para as nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madrid. E como eles ficaram bonitos em Paris." Quando lembrado de que não há muitos russos, ele responde: "Os irmãos bielorrussos estão conosco". Outras alternativas incluem apelar à China.

20:01 Voluntários Britânicos se Preparam para o Inverno

Em numerous Ukrainian houses that have thus far withstood the shelling, windows are absent - a disastrous predicament on the cusp of winter. The British NGO "Insulate Ukraine" addresses this predicament: they travel to conflict zones to install temporary windows.

