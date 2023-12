Enes Kanter diz que a Nike tem "medo de se manifestar" contra a China e usa sapatos "Modern Day Slavery" em protesto contra o tratamento dos uigures

O central dos Boston Celtics, que tem falado abertamente sobre o tratamento das minorias na China, usou sapatos personalizados na vitória da sua equipa contra os Charlotte Hornets, na segunda-feira, com as palavras "Escravatura Moderna" e "Sem Mais Desculpas" escritas.

Na segunda-feira, ele postou um vídeo no Twitter no qual chamou a atenção da Nike por seu silêncio sobre a injustiça na China.

"A Nike continua a falar sobre a injustiça aqui na América, mas quando se trata da China, a Nike permanece em silêncio", disse Kanter, num post que usou as hashtags #HypocriteNike e #EndUyghurForcedLabor.

"Não abordam a brutalidade policial na China, não falam sobre a discriminação contra a comunidade LGBTQ, não dizem uma palavra sobre a opressão das minorias na China, têm medo de falar."

As críticas de Kanter centraram-se particularmente na injustiça sentida pela comunidade uigur - o Departamento de Estado dos EUA estima que até 2 milhões de uigures e outras minorias étnicas tenham sido detidos em campos de internamento em Xinjiang desde 2017.

Numa entrevista de três horas à CNN, realizada na Europa, onde se encontra atualmente no exílio, o ex-detetive transformado em delator revelou pormenores raros sobre o que descreveu como uma campanha sistemática de tortura contra a etnia uigur no sistema de campos de detenção da região.

A China tem negado repetidamente as alegações de abusos dos direitos humanos, afirmando que os centros são necessários para prevenir o extremismo religioso e o terrorismo.

"Quem faz os vossos sapatos na China? Sabem ao menos?" Kanter acrescentou que a indústria do calçado foi "manchada" pelo trabalho forçado.

"Há muitas fábricas de trabalho forçado na China. Por exemplo, o trabalho forçado dos uigures é a escravatura dos tempos modernos e está a acontecer neste momento na China.

"Atualmente, milhões de uigures são detidos, vendidos e colocados a trabalhar em campos de trabalho forçado, prisões e fábricas em todo o país. Estão sob vigilância constante, com longas horas de trabalho e condições de vida precárias.

"Não se esqueçam que, de cada vez que calçam os sapatos ou vestem a t-shirt, há muitas lágrimas, muita opressão e muito sangue por detrás de tudo isto".

'Estamos preocupados com relatos de trabalho forçado'

No início deste ano, a Nike divulgou um comunicado dizendo que não comprava produtos da região de Xinjiang.

"A Nike está empenhada num fabrico ético e responsável e respeita as normas laborais internacionais", dizia o comunicado.

"Estamos preocupados com os relatos de trabalho forçado na Região Autónoma de Xinjiang Uyghur (XUAR) e com as ligações a esta região.

"A Nike não adquire produtos da XUAR e confirmámos com os nossos fornecedores contratuais que não estão a utilizar têxteis ou fios fiados da região."

A Nike não estava imediatamente disponível para comentar o último vídeo de Kanter quando questionada pela CNN.

Kanter terminou o vídeo convidando o cofundador da Nike, Phil Knight, e os embaixadores de alto nível LeBron James e Michael Jordan para uma viagem à China, para que possam "ver com os vossos próprios olhos" onde as sapatilhas são feitas.

"A Nike gosta de dizer 'Just Do It' - bem, o que está a fazer em relação ao trabalho escravo que produz as suas sapatilhas? O trabalho escravo que vos torna ricos", acrescentou.

"A Nike tem de participar nisto. Acabem com a hipocrisia, acabem com a escravatura moderna já".

Na semana passada, Kanter criticou o tratamento dado pela China ao Tibete, o que levou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, a dizer numa conferência de imprensa que o jogador da NBA estava "a tentar chamar a atenção" e que as suas observações "não mereciam ser refutadas".

A transmissão do jogo de abertura da época dos Celtics contra os New York Knicks foi interrompida pelo site chinês de transmissão de vídeos Tencent, enquanto os adeptos recorreram às redes sociais chinesas para denunciar Kanter e os Celtics.

O caso surge dois anos depois de Daryl Morey, o então diretor-geral dos Houston Rockets, ter gerado polémica entre a NBA e a China com um tweet - posteriormente apagado - de apoio aos manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Morey demitiu-se um ano mais tarde.

Kanter, que foi criado na Turquia, já se manifestou anteriormente em defesa de várias causas políticas, incluindo críticas ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Por esse motivo, foi ameaçado de morte e foi objeto de um processo penal contra o seu pai no seu país.

