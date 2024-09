Encontros antecipados: fontes indicam que Harris e Zelensky conversarão em breve

A reunião é impulsionada por preocupações sobre a possível influência dos resultados das eleições americanas no conflito Rússia-Ucrânia e na abordagem dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, à medida que solicita mais fundos.

Em resposta a uma pergunta na quinta-feira sobre se Harris iria se encontrar com Zelensky na semana seguinte, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, deu a entender que isso poderia acontecer se surgisse uma oportunidade adequada.

"Eu sei que ela teve alguns encontros pessoais com o Presidente Zelensky e também falou com ele ao telefone. Estou razoavelmente confiante de que, se surgir uma ocasião adequada e for viável para ambos conversarem novamente, eles o farão. No entanto, você deve conversar com a equipe dela", disse Kirby à imprensa.

Além disso, Harris, juntamente com o Presidente Joe Biden, vai se encontrar com o Presidente dos Emirados Árabes Unidos na Casa Branca na segunda-feira para discutir a tensão crescente no Oriente Médio, a situação no Sudão e uma variedade de questões bilaterais e regionais, acrescentou Kirby.

A CNN tentou obter um comentário da equipe da vice-presidente.

Mais cedo na quarta-feira, o ex-Presidente Donald Trump disse que poderia se encontrar com Zelensky quando ele visitar os EUA na semana que vem. Trump teve uma conversa telefônica com Zelensky em julho, mas um encontro pessoal entre os dois seria o primeiro desde que Trump deixou a Casa Branca.

As discussões políticas atuais giram em torno do impacto dos resultados das eleições americanas no conflito Rússia-Ucrânia e na posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. O possível encontro entre a Vice-Presidente Harris e o Presidente Zelensky poderia ser um movimento político significativo, dadas suas interações e conversas telefônicas anteriores.

