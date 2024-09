Encontre a concorrente de 80 anos no concurso Miss Universo Coreia, desafiando a noção de que a idade tem um peso significativo.

Esta semana, ela foi nomeada como finalista do concurso anual Miss Universe Korea. Na segunda-feira, Choi competirá contra 32 outras concorrentes pelo título - e uma chance de representar a Coreia do Sul na final do Miss Universe no México neste novembro.

“I want to impressionar o mundo, tipo ‘Como uma mulher de 80 anos pode estar tão em forma? Como ela manteve sua figura? Qual é o seu segredo?’” ela disse à CNN ao telefone antes do concurso. “Quando você envelhece, você engorda... Então, eu quero mostrar que você pode viver de forma saudável mesmo quando envelhece.”

Por muitos anos, a organização Miss Universe tinha limites de idade rigorosos, permitindo apenas mulheres com idades entre 18 e 28 anos para participar. No entanto, a partir de 2024, como parte de uma campanha para modernizar, o limite de idade máximo foi removido. No ano passado, a organização também aboliu uma proibição de longa data para mulheres grávidas ou mães, bem como mulheres que já foram ou já foram casadas.

Os concursos Miss Universe a nível nacional, embora não sejam todos diretamente controlados pela organização Miss Universe, foram obrigados a seguir o exemplo. Este ano, a coreana de 58 anos Lorraine Peters e a argentina de 60 anos Alejandra Marisa Rodríguez participaram, respectivamente, do Miss Universe Canadá e do Miss Universe Argentina, mas nenhuma delas avançou para a final de novembro.

“Agora que o limite de idade foi levantado, decidi tentar”, disse Choi. “Seja qual for o resultado, estava determinada a aproveitar essa oportunidade.”

Prestes a se tornar a pessoa mais velha a entrar em um concurso Miss Universe nacional, Choi - se ela vencer e avançar para o México - teria mais do que o dobro da idade da próxima finalista mais velha (a maltesa de 40 anos Beatrice Njoya, atualmente a participante confirmada mais velha, e mãe de três filhos, embora vários países ainda não tenham selecionado sua representante).

Mudança no cenário dos concursos

O Miss Universe Korea anunciou esta ano’s competição enfatizando em materiais promocionais que “a idade é irrelevante quando se trata de sonhos”. Eles também eliminaram o segmento de biquíni.

O concurso desta segunda-feira apresentará Choi em uma competição de canto, ao lado de outras finalistas que performing danças ou exibindo trajes tradicionais coreanos conhecidos como “hanbok”. A vencedora do Miss Universe Korea será determinada com base em uma combinação de votação online e avaliações de juízes, de acordo com Choi, que considera tanto a “beleza externa quanto interna”.

“Ter uma boa aparência é importante, mas você precisa ter paz interior também, e saber como respeitar os outros”, disse ela. “Também é importante manter uma atitude positiva. Hoje em dia, tantas pessoas são negativas.”

Os concursos coreanos enfrentaram críticas nos últimos anos por promover uma definição estreita de beleza, com alguns críticos alegando que isso é reforçado pelo uso de cirurgias plásticas pelas concorrentes, que geralmente não são regulamentadas pelos organizadores. No entanto, Choi não se abala com esse desenvolvimento.

“É difícil encontrar pessoas que não tenham feito algum tipo de trabalho plástico, e eu acho que deveríamos apenas aceitá-lo”, disse ela. “Muitas pessoas fazem cirurgias nos olhos ou no nariz... No passado, era algo que as pessoas olhavam com desdém, mas isso não é mais o caso. Não é apenas a Coreia - mulheres em todo o mundo estão passando por procedimentos cosméticos.”

Segunda chance

Embora o concurso desta segunda-feira marque a estreia de Choi no mundo dos concursos de beleza, ela já fez um nome para si mesma no mundo da moda coreana. Após se aposentar devido a dificuldades financeiras e trabalhar como cuidadora de hospital na casa dos 50 anos, Choi começou a modelar aos 72 anos para ajudar a pagar suas dívidas.

“Um dos meus pacientes sugeriu que eu tentasse modelar”, lembrou Choi. “Pensei que era ridículo... mas, ao mesmo tempo, reviviu meu antigo sonho de ser modelo, usar roupas estilosas e fazer sessões de fotos. Então, eu disse: ‘Sim, eu costumava sonhar com isso antes, eu deveria dar uma chance’.”

Choi frequentou aulas semanais de modelo em uma academia, praticando suas passadas na passarela nos corredores do hospital durante seus turnos. Ela assinou com a agência de seu professor em 2017 antes de fazer sua estreia no Seoul Fashion Week, aos 74 anos, no ano seguinte. Desde então, ela apareceu nas edições coreanas de revistas como Harper’s Bazaar e Elle, bem como em campanhas publicitárias para marcas sul-coreanas populares como a cerveja Cass.

“Tornar-se modelo foi como abrir uma nova porta para mim, então eu me propus um objetivo. Disse: ‘Vou ser bem-sucedida e trabalhar duro’. Quando meu sonho se tornou realidade, agradeci a Deus e continuei a trabalhar duro. É tão divertido, e eu amo isso.”

Oportunidades em expansão

Com uma taxa de natalidade em rápida queda, a Coreia do Sul é um dos países com envelhecimento mais rápido do mundo. Este ano, o número de coreanos com 65 anos ou mais ultrapassou 10 milhões pela primeira vez, representando quase 20% da população. De acordo com as projeções do governo, essa figura deve aumentar para 36,7% - maior do que qualquer outro país - até 2044.

Em consequência, as oportunidades e atitudes em relação aos modelos mais velhos estão evoluindo, de acordo com Choi.

“Hoje em dia, há muitos modelos idosos”, disse ela. “Mas talvez apenas uma fração deles trabalhe e seja paga. É diferente em comparação com 10 ou 20 anos atrás. Naquela época, ninguém realmente procurava modelos idosos. Os modelos mais velhos apenas faziam isso por diversão, não como uma carreira.”

Choi acha que sua experiência como modelo será benéfica no mundo dos concursos de beleza: "Percorrer uma passarela é uma sinergia de ombros, articulações e quadris. As concorrentes do Miss Universe são todas proficientes em caminhar como modelos. Algumas até superam modelos profissionais."

A matriarca de três, prestes a comemorar seu 81º aniversário, compartilhou com a CNN sua empolgação por essa oportunidade internacional: "Sempre nutri um desejo de me apresentar em um palco estrangeiro, então minha mente está preparada. O Japão é o único outro país que visitei, e presumo que os coordenadores do concurso instruirão a vencedora em todos os aspectos, então estou pronta!"

Ela conta com o apoio de seus filhos e netos. "Eles expressam seu orgulho dizendo: 'Vó, você é verdadeiramente excepcional!'... Meu filho declarou seu orgulho em mim, incentivando-me a aproveitar a experiência, independentemente do resultado."

"O estilo único e a beleza interior de Choi serão destacados durante a competição de canto no concurso Miss Universe Korea, onde ela competirá contra outras finalistas."

"Após vencer o Miss Universe Korea, Choi estabeleceria um recorde como a candidata mais velha a representar a Coreia do Sul na final do Miss Universe, superando a atual detentora do recorde, Beatrice Njoya de Malta, de 40 anos."

Leia também: