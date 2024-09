"Encontrar minha existência transformada em material cinematográfico, me traz angústia": Wole Soyinka fala sobre suas memórias sendo transformadas em filme

Durante sua prisão solitária, ele gravou pensamentos e versos em ossos de carne usando tinta caseira e papel higiênico. Essas ideias acabaram se transformando no memoir "The Man Died," publicado em 1972, que serve como base para um filme do mesmo nome, que retrata a vida do proeminente dramaturgo e novelista durante o auge da guerra civil.

Atualmente, com 90 anos, em sua casa em Abeokuta, sudoeste da Nigéria, Wole Soyinka sentou-se com Larry Madowo, da CNN, para discutir o impacto psicológico que aquele período de prisão teve sobre ele e a resiliência que desenvolveu como resultado - refletindo sobre sua vida extraordinária e sonhos ainda por realizar.

Larry Madowo: Como foi estar encarcerado apenas por defender o que acreditava?

Wole Soyinka: Foi um período difícil para mim. Passar um total de 22 meses isolado, privado de livros e papel, tendo minha cela inspecionada constantemente, sem nada para estimular minha mente.

Encontrei que a categoria mais engenhosa de indivíduos que já conheci é o preso. Um preso deve sobreviver; é um teste de sobrevivência, não de autoaperfeiçoamento.

Durante a prisão solitária, a atividade mais eficiente em termos de espaço que um indivíduo poderia empreender é a exploração mental. Eu criei minha própria tinta usando terra, e fiz uma caneta com os ossos da minha comida, criando assim um microcosmo mental auto-sustentável. Foi um período perigoso para a mente também.

Eu costumava ter alucinações, então pulava e tentava destruir aquelas imagens imaginativas perturbadoras. Eventualmente, superei essa fase, e mais tarde, comecei a recordar fórmulas esquecidas de geometria e trigonometria que eu havia odiado na escola, usando-as para fazer cálculos no chão. Milagrosamente, redescoberta o princípio de permutações e combinações. Aqueles conceitos que eu havia detestado na escola se tornaram minha sustentação.

LM: Você teve a oportunidade de assistir à adaptação cinematográfica de sua memoir de prisão, "The Man Died"?

WS: Ainda não. Devo esclarecer que transformar qualquer aspecto da minha vida em uma experiência de visualização pública me parece esmagador. Colaborei com a equipe de produção para ajudar a localizar um esconderijo onde eu operava durante a guerra civil. Eles procuraram uma casa que se assemelhasse a uma que usamos durante aquele período.

No entanto, não se trata apenas de mim; também se trata daquela época. Eu posso acabar assistindo, mas não imediatamente. Nem mesmo esta entrevista, eu não assistirei agora. Leva algum tempo para me acostumar a assistir a mim mesmo.

LM: É surpreendente que você evite comemorar seus aniversários, mas você acabou de completar 90 anos.

WS: Surpreendentemente, não me sinto 90. Eu sigo uma modesta tradição ritualística de comemorar meu aniversário, mas prefiro observá-lo em particular. Normalmente, no meu aniversário, eu me retiraria para a floresta. Esse é meu costume de comemoração de aniversário.

LM: Você se lembra quando sua ativismo político começou?

WS: Eu era um ouvinte ávido das conversas dos meus pais, especialmente das dos colegas do meu pai na igreja anglicana. Eu me sentava atrás de uma cadeira, ouvindo atentamente.

Minha mãe então me contava essas conversas. O círculo de conhecidos do meu pai que também eram ativos politicamente, também alimentou meu despertar político.

Quando as mulheres entraram em tumulto nesta mesma cidade onde estamos agora, Abeokuta, minha mãe participou como tenente da ativista dos direitos das mulheres, Sra. Ransome Kuti. Como criança, fui mensageiro entre os vários acampamentos de mulheres, transmitindo suas mensagens durante a desordem.

LM: Parece que o ativismo político da sua mãe teve um papel significativo na formação do seu trabalho.

WS: Absolutamente. Estar diretamente envolvido nessa luta militante contra uma situação injusta enfrentada por essas mulheres, testemunhar a confiscação de suas mercadorias do mercado pela polícia se elas não pagassem impostos, e seu tratamento brutal se não obedecessem, eu instintivamente me aliei às mulheres, o que ficou evidente na minha literatura.

LM: Há um boato de que você infiltrado secretamente em uma estação de rádio para trocar uma transmissão política por uma mensagem mais crítica, é verdade?

WS: Sim, é verdade. Senti a necessidade de deter a disseminação de resultados incorretos. Fui julgado e absolvido, então não há razão para esconder isso agora.

Eu testemunhei diretamente a demolição de estações de votação, até mesmo o rasgo de resultados de votação. Naquela época, eu estava profundamente envolvido na política, mas quando vi esse regime repressivo tentando ressurgir, e as pessoas devem se lembrar, foi o regime mais cético que declarou publicamente no rádio: "Não nos importamos se você votar em nós", isso acendeu meu espírito militante anteriormente aguçado. Portanto, foi tudo parte de uma batalha contínua em vários fronts. Sim, fui culpado, mas não havia outra escolha na época.

Pergunta: Depois de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1986, levou muito tempo para outro (africano) negro ser agraciado com essa honra. Como foi essa experiência na época?

Resposta: Sentir-se isolado. Senti um grande alívio quando o próximo africano foi anunciado, pois uma grande carga foi colocada sobre você. Foi como se sua audiência de repente se expandisse devido à sua herança africana. De um lado, um forte sentimento de reconhecimento, que é indiscutivelmente positivo. Abriu algumas portas, mas não havia muitas portas que eu estivesse ansioso para entrar. Apreciei minha profissão pelo que ela era.

De outro lado, especialmente em sociedades como a nossa, isso expôs você significativamente mais. Sempre lembro às pessoas que um dos ditadores mais brutais que tivemos, Sani Abacha, teria ficado satisfeito se tivesse executado um laureado com o Nobel, se tivesse conseguido colocar isso no seu currículo. Infelizmente, ele teve que se contentar em executar um escritor e seus oito associados. Estou me referindo a Ken Saro-Wiwa.

Consequentemente, fui exposto a perigos extremos, já que me recusei a abandonar minhas crenças e atividades, apenas porque fui designado como um laureado com o Nobel. Por que deveria parar com atividades que me consumiam antes, apenas porque fui reconhecido como um laureado com o Nobel?

No entanto, foi maravilhoso quando um laureado com o Nobel após o outro (da África) começou a surgir. Agora, tive a oportunidade de desfrutar sendo um laureado com o Nobel, em vez de me sentir como uma exposição.

Pergunta: Você disse aos estudantes de um programa de intercâmbio que leva seu nome que ainda tem aspirações de ir ao espaço. O que lhe excita sobre o espaço?

Resposta: Desenvolvi um interesse ainda jovem. As estrelas e constelações me fascinavam, e eu frequentemente fantasiava sobre um estado de vazio absoluto, o que me levou a imaginar aventurar-me no espaço. Lembro quando Armstrong pisou na lua, eu estava na prisão na época, o que provou ser benéfico durante aquele exercício da infância. As minhas grades da prisão se dissolveram instantaneamente apenas por imaginá-las na lua. Então, a exploração espacial começou.

Até um dia, através do correio, uma das associações para o desenvolvimento humano a que pertencia me forneceu alguns ingressos gratuitos para uma simulação de voo em gravidade zero; quando eu tinha 70 anos. Prossegui até San Jose (Califórnia) e experimentei o espaço por mim mesmo, uma experiência que permanece como um dos momentos mais emocionantes da minha vida.

Pergunta: Richard Branson agora está levando indivíduos ao espaço.

Resposta: Se o Branson aparecesse agora e dissesse: "Encontrei um lugar para você no espaço", eu honrosamente concluiria esta entrevista imediatamente. Neste ponto, ainda estou em boa forma razoável, e tenho confiança de que posso suportar a tensão gravitacional; estou determinado. Estou aberto à oportunidade de ir ao espaço, independentemente de quaisquer consequências. Então, finalmente, posso satisfazer aquela fantasia da infância.

