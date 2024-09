- Empresas na Europa exigem rotulagem genética obrigatória

Mais de 370 empresas do setor alimentar, como Rewe e dm, instaram aos ministros da Agricultura dos países da UE que introduzam a obrigatoriedade de rotulagem de alimentos geneticamente modificados.

Representantes desta causa entregaram uma carta aberta ao Ministro da Agricultura da Hungria, István Nagy, de acordo com a Aliança por Alimentos sem OGM. Atualmente, Nagy lidera o Conselho da UE de Agricultura e Pescas devido à presidência rotativa do Conselho da UE da Hungria. Empresas de 16 estados membros da UE contribuíram para a carta aberta.

Há uma discussão em andamento em Bruxelas sobre a flexibilização das regulamentações da UE sobre engenharia genética. A Comissão Europeia propôs esta flexibilização no verão de 2023. O Parlamento Europeu também apoiou diretrizes mais flexíveis para alimentos geneticamente modificados em fevereiro deste ano. No entanto, ao contrário da proposta inicial da Comissão Europeia, o Parlamento deseja afuture rotulagem de todos os produtos provenientes de engenharia genética.

Esta é a segunda vez que a iniciativa entrega uma carta aberta. Segundo a carta, "Muitos dos nossos clientes estão inseguros quanto aos itens geneticamente modificados." Eles acreditam que deveriam ter o direito de escolher se querem comprar e consumir esses itens. Essa escolha só é possível se os itens forem claramente rotulados. Kerstin Erbe, chefe de gestão de produtos da dm, afirmou em um comunicado, "Os cidadãos devem ter acesso a toda a informação possível sobre o seu consumo."

Antes do voto do Parlamento Europeu em fevereiro, a iniciativa empresarial já havia lutado pela manutenção de rigorosas regras de rotulagem de engenharia genética. No entanto, antes que uma decisão final sobre regras menos restritivas possa ser tomada, os países da UE e o Parlamento Europeu devem chegar a um consenso. Os ministros da Agricultura dos países da UE ainda não chegaram a um acordo conjunto, sem negociações com o Parlamento poderem começar até que um acordo seja alcançado.

Se a desregulamentação se materializar, isso poderia tornar mais fácil gerar novas variedades de plantas usando métodos modernos de engenharia genética. Defensores desses métodos argumentam que isso poderia resultar na criação de plantas mais resistentes com maior valor nutricional. Alguns até esperam que isso possa reduzir a dependência de pesticidas.

Outras empresas do setor alimentar poderiam se juntar à iniciativa para defender a obrigatoriedade de rotulagem de alimentos geneticamente modificados. A preocupação com a escolha do consumidor é universal, já que muitos clientes expressam insegurança sobre esses itens.

Leia também: