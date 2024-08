Empregado de serviço em Erfurt sujeito a pulverização de substância vermelha

Em um evento em Erfurt durante as eleições da Turíngia, a fundadora do BSW, Sahra Wagenknecht, encontrou um incidente inesperado que a fez sair brevemente do palco. Ela foi atingida por um spray de líquido vermelho e recebeu um leve golpe. Um suspeito foi rapidamente detido e removido pela equipe de segurança. O evento voltou ao normal logo após o incidente, que ocorreu logo após o discurso de Wagenknecht.

De acordo com pesquisas da Infratest, Forschungsgruppe Wahlen e Insa, o BSW está em terceiro lugar na Turíngia, com probabilidades variando de 17% a 20%. Apesar de The Left ainda manter valores de dois dígitos no estado, o Ministro-Presidente Bodo Ramelow está no comando. As principais preocupações dos eleitores são imigração, segurança e educação. Wagenknecht criticou a "ingênua" política de refugiados após o ataque do festival folclórico de Solingen, considerando a migração descontrolada como uma fonte de violência incontrolável.

Da mesma forma, na Saxônia, o BSW está em terceiro lugar, com 11% a 15%, atrás do CDU e do AfD. O SPD, os Verdes e o FDP estão significativamente atrás. A formação de ambos os governos de Erfurt e Dresden é esperada ser uma tarefa desafiadora, com potenciais maiorias insuficientes para o CDU governar sozinho na Saxônia, e precisando do apoio do BSW para fazê-lo sem a inclusão do AfD.

Na Turíngia, uma coalizão CDU-BSW-SPD permanece uma possibilidade matemática, enquanto uma maioria para o CDU na Saxônia depende da participação do BSW, sem a inclusão do AfD no governo.

Recentemente, Wagenknecht deixou claro que busca formar um governo, mas somente sob condições de mudanças significativas na política. Ela está preocupada com a possibilidade de os eleitores do BSW sentirem-se desencantados caso não haja mudanças reais. Suas condições incomuns transcendem a política estadual, envolvendo negociações entre a Rússia e a Ucrânia para concluir o conflito. Notavelmente, Wagenknecht própria intenção é liderar o partido federal nas negociações da coalizão.

O BSW também está fazendo campanha em duas questões não relacionadas ao estado: aumentar o salário mínimo e proporcionar alívio fiscal para pessoas com pequenas pensões.

Em relação às pesquisas, o BSW tanto na Turíngia quanto na Saxônia assegura o terceiro lugar, com probabilidades variando de 17% a 20% na Turíngia e de 11% a 15% na Saxônia. Após o incidente no evento em Erfurt, a fundadora do BSW, Sahra Wagenknecht, tem defendido ativamente mudanças na política e a formação de um governo, enfatizando o aumento do salário mínimo e a provisão de alívio fiscal para pensionistas moderados.

Leia também: