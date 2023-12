Emma Thompson diz que estava "completamente cega" em relação às relações do seu ex-marido Kenneth Branagh no estúdio

A estrela de "Love Actually" casou com Branagh em 1989, depois de se terem conhecido no cenário da série dramática de 1987 "Fortunes of War".

Quando o casamento do casal terminou em 1995, soube-se que Branagh andava a sair com a atriz Helena Bonham Carter, que interpretou o seu interesse amoroso no filme de 1994 "Mary Shelley's Frankenstein", que ele também realizou.

Na edição de novembro da New Yorker, Thompson, que contracenou com Bonham Carter na adaptação literária de 1992 "Howard's End", falou da sua dor e humilhação quando descobriu.

"Eu estava completamente cega para o facto de ele ter tido relações com outras mulheres no estúdio", disse Thompson ao entrevistador John Lahr. "O que eu aprendi foi como é fácil ficar cego pelo seu próprio desejo de se enganar."

Branagh e Bonham Carter chegaram a ter um relacionamento de cinco anos. Numa entrevista de 2020 ao Guardian, Bonham Carter descreveu a controvérsia em torno do seu romance como "tudo sangue debaixo da ponte".

Recordando como o colapso do seu casamento de seis anos afectou a sua saúde mental, Thompson disse: "Eu estava meio viva. Qualquer sensação de ser uma pessoa amável ou digna tinha desaparecido completamente".

A CNN contactou os representantes de Branagh e Bonham Carter para comentar o assunto.

Thompson, cujos créditos cinematográficos incluem também "Matilda" e "Nanny McPhee", reencontrou o amor com Greg Wise, o seu colega em "Sense and Sensibility", pelo qual ganhou um Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

Segundo ela, Wise, com quem se casou em 2003, "pegou nos pedaços e voltou a juntá-los". O casal partilha dois filhos.

Reflectindo sobre a sua vida com Wise, Thompson disse: "Aprendi mais com o meu segundo casamento só por estar casada. Como diz a minha mãe, 'Os primeiros vinte anos são os mais difíceis'".

Fonte: edition.cnn.com