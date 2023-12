Emma Raducanu derrota Sloane Stephens na estreia no Open da Austrália

Raducanu, de 19 anos, a disputar o seu primeiro Grand Slam desde que venceu o Open dos Estados Unidos no ano passado, venceu o primeiro set em apenas 17 minutos contra Stephens, ela própria campeã do Open dos Estados Unidos em 2017.

Mas o momento mudou a favor de Stephens no segundo set, quando a americana quebrou Raducanu em três ocasiões para empatar a partida de terça-feira.

Lutando contra alguns longos ralis no último set, Raducanu passou a ter uma vantagem de 5-0 e terminou o jogo pouco antes da meia-noite (8 a.m. ET) em Melbourne.

"Tanto eu como a Sloane demos tudo por tudo e demos tudo o que tínhamos", disse Raducanu, da Grã-Bretanha, durante a sua entrevista no court.

"Achei que foi uma partida de alta qualidade com alguns ralis muito longos. Estou muito feliz por ter vencido uma campeã tão grande como ela".

Depois do seu sensacional triunfo no Open dos Estados Unidos no ano passado, Raducanu teve uma série de resultados difíceis em outubro e novembro e disse que ainda se estava a "adaptar ao ritmo acelerado da digressão ".

Em dezembro, testou positivo para a Covid-19 antes de um evento de exibição em Abu Dhabi e voltou à ação em Sydney no início deste mês.

O seu próximo jogo no Open da Austrália será contra a montenegrina Danka Kovinic, com a bicampeã de Grand Slam Simona Halep como potencial adversária na terceira ronda.

Outro jogador britânico, Andy Murray, também teve um começo vitorioso na terça-feira, ao superar Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, por 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4.

A jogar no seu primeiro Open da Austrália desde 2019, Murray venceu Basilashvili pela segunda vez no espaço de uma semana, tendo também triunfado em Sydney na preparação para o Open da Austrália.

Desta vez, o tricampeão do Grand Slam exibiu a mesma garra e determinação que tem caracterizado a carreira de Murray como jogador.

"Foram três ou quatro anos muito difíceis. Trabalhei muito para voltar aqui", disse Murray, que pensou em retirar-se após o Open da Austrália, há três anos, antes de se submeter a uma cirurgia à anca que lhe salvou a carreira.

"Este foi o último jogo em que pensei que potencialmente tinha jogado o meu último encontro, mas é fantástico voltar a ganhar uma batalha de cinco sets como esta. Não podia pedir mais nada".

No sorteio masculino, o segundo cabeça de série Daniil Medvedev, finalista do torneio do ano passado e provavelmente o favorito este ano após a desistência de Novak Djokovic, derrotou Henri Laaksonen por 6-1 6-4 7-6.

O favorito da casa, Nick Kyrgios, também venceu em sets directos o britânico Liam Broady e vai defrontar Medvedev na segunda ronda.

Fonte: edition.cnn.com